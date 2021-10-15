Украинцам пересчитают пенсии. Какие документы нужны

Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет выплат раз в два года

Украинцев ждет перерасчет пенсий / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине, с 1 декабря 2021 года, в связи с увеличением размера прожиточного минимума, перерасчитают размер пенсий неработающим пенсионерам. А работающие имеют право на перерасчет раз в два года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

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Для перерасчета соцвыплаты необходимы следующие документы и их копии:

заявление;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

пенсионное удостоверение;

документы, подтверждающие трудовой стаж за период работы до 01.01.2004 года;

справка о заработной плате (доходе) до 30 июня 2000 года (в случае необходимости);

документы, удостоверяющие особый статус (при наличии), или те, которые дают основание для установления надбавки, повышения, помощи.

Пенсии пересчитывают с первого числа месяца, в котором пенсионер подал документы. Но успеть нужно до 15-го числа. Если украинец не успел, то пересчитают уже со следующего месяца.

Напомним, с 1 декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет с 1854 грн до 1934 грн. Минимальная выплата для пенсионеров старше 65 лет составит 2600 грн. Повышение касается женщин со стажем более 30 лет и мужчин со стажем больше 35 лет.

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Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.