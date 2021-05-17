Україна в 2020 втратила майже мільярд інвестицій

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM розповіла про проблеми економіки України

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За минулий рік в Україні зафіксовано істотний відтік інвестицій. У 2020 році з країни пішло 860 млн доларів іноземних інвестицій.

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Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

"Інвестиції – кількість нових грошей, які вливаються в економіку. Чим більше грошей в економіці, тим більше нових грошей в соціальній сфері, тим краще дорога, працює транспорт, система охорони здоров'я", – додала вона.

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Раніше повідомлялося, що капітальні інвестиції в Україну різко скоротилися: показник впав майже на 20%.

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Раніше Ємченко заявила, що українці вважають корупцію головною перешкодою до поліпшення рівня життя.