Русский
$ 27,61
33,48
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Україна в 2020 втратила майже мільярд інвестицій

17 травня, 19:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM розповіла про проблеми економіки України

/ Фото: Сьогодні

За минулий рік в Україні зафіксовано істотний відтік інвестицій. У 2020 році з країни пішло 860 млн доларів іноземних інвестицій.

Реклама

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

"Інвестиції – кількість нових грошей, які вливаються в економіку. Чим більше грошей в економіці, тим більше нових грошей в соціальній сфері, тим краще дорога, працює транспорт, система охорони здоров'я", – додала вона.

Читайте також: Інвестори зеленої енергетики ризикують в Україні через тиск держави, – Bloomberg

В тренді
Банк "Укрпошта" та антирекорд долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Колаж: "Сьогодні"
В тренді
В Україні змінять маркування м'яса, меду й оливкової олії
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
В тренді
ФОПи зможуть платити податки через додаток "Дія": як це буде працювати
"Дія" вже знає рахунки, на які повинні надходити податки

Раніше повідомлялося, що капітальні інвестиції в Україну різко скоротилися: показник впав майже на 20%.

Реклама

Раніше Ємченко заявила, що українці вважають корупцію головною перешкодою до поліпшення рівня життя.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніФінанси
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти