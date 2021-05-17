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Украина в 2020 потеряла почти миллиард инвестиций

17 мая, 19:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM рассказала о проблемах экономики Украины

/ Фото: Сегодня

За прошедший год в Украине зафиксирован существенный отток инвестиций. В 2020 году из страны ушло 860 млн долларов иностранных инвестиций.

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Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

"Инвестиции – количество новых денег, которые вливаются в экономику. Чем больше денег в экономике, тем больше новых денег в социальной сфере, тем лучше дорога, работает транспорт, система здравоохранения", - добавила она.

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"Отсутствие работающей судебной системы – главный фактор, почему уходят внешние инвестиции. И здесь коррупция и судебная система – как "сиамские близнецы", которые в паре создают гремучую смесь для экономики и социальной сферы", - добавила она.

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Ранее сообщалось, что капитальные инвестиции в Украину резко сократились: показатель упал почти на 20%.

Ранее Емченко заявила, что украинцы считают коррупцию главной преградой к улучшению уровня жизни.

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