Біля берегів Панами загадково помер український капітан судна: двоє дітей осиротіли

Частина екіпажу не вірить у природну смерть, адже на борту судна були конфлікти

Суховантаж Century / Фото: marinetraffic.com

У територіальних водах Панами при загадкових обставинах на борту іноземного судна помер український капітан.

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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на морського юриста Миколу Гольбіна.

За його словами, про смерть жителя Одеської області – капітана суховантажу Century – стало відомо в четвер, 20 травня. Моряки повідомили про пригоду судновласнику. Каюту опечатали, і, за даними юриста, тіло кілька днів пролежало в замкненому приміщенні.

"У Панамі – субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом в таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борта повинні були тільки вчора, в понеділок", – сказав Гольбін.

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Офіційні причини смерті українця поки не названі. Їх встановлять після розтину, який проведуть у Панамі. За даними юриста, видимих слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

При цьому, частина екіпажу не вірить в природну смерть 38-річного капітана. Зокрема, деякі моряки анонімно повідомили, що на борту мали місце конфлікти, і "якби хтось щось підсипав капітану в ліки", вони б не здивувалися.

За словами моряків, судно Century (IMO 9253260, прапор Антигуа і Барбуда) йшло з Шанхая до Панами. Як уточнив юрист, днями мала відбутися зміна екіпажу, і капітан цього тижня планував повернутися додому. У чоловіка залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, в березні-2021 біля берегів Румунії затонуло судно з українськими моряками, загинули три людини.

Також повідомлялося, що в січні-2021 біля берегів Туреччини затонуло суховантажне судно Arvin, загинули четверо українських моряків і росіянин – капітан судна.