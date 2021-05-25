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У берегов Панамы загадочно скончался украинский капитан судна: двое детей осиротели

25 мая, 14:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Часть экипажа не верит в естественную смерть, ведь на борту судна были конфликты

Сухогруза Century

Сухогруза Century / Фото: marinetraffic.com

В территориальных водах Панамы при загадочных обстоятельствах на борту иностранного судна скончался украинский капитан.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина.

По его словам, о смерти жителя Одесской области – капитана сухогруза Century – стало известно в четверг, 20 мая. Моряки сообщили о случившемся судовладельцу. Каюту опечатали, и, по данным юриста, тело несколько дней пролежало в запертом помещении.

"В Панаме – субтропики, сами понимаете, какой это климат и что происходит с телом в таких температурных условиях… Насколько я знаю, снять его с борта должны были только вчера, в понедельник", – сказал Гольбин.

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Официальные причины смерти украинца пока не названы. Их установят после вскрытия, которое проведут в Панаме. По данным юриста, видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

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При этом, часть экипажа не верит в естественную смерть 38-летнего капитана. В частности, некоторые моряки анонимно сообщили, что на борту имели место конфликты, и "если бы кто-то что-то подмешал капитану в лекарства", они бы не удивились.

По словам моряков, судно Century (IMO 9253260, флаг Антигуа и Барбуда) следовало из Шанхая в Панаму. Как уточнил юрист, на днях должна была произойти смена экипажа и капитан на текущей неделе планировал вернуться домой. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

Напомним, в марте-2021 у берегов Румынии затонуло судно с украинскими моряками, погибли три человека.

Также сообщалось, что в январе-2021 у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли четверо украинских моряков и россиянинкапитан судна.

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