Туристична віза до США: як оцінити свої шанси на отримання

Відсутність дітей або сім'ї не є причиною для відмови, як їхня наявність – для схвалення

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Через пандемії коронавірусу посольства США в Україні припинило прийом документів на отримання візи. Найближча можлива дата їхньої подачі – листопад 2021. Для тих, хто мріє подорожувати або працювати в Америці, відвідати друзів і родичів, важливо оцінити свої шанси на отримання візи в США.

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Як це зробити – на сайті "Сьогодні" пояснює імміграційний юрист і візовий експерт, СЕО Visa Support Group Ірина Слюсаренко.

Візова історія. Америка оцінює країни, в яких ви побували. Зарубіжні поїздки показують ваш добробут, говорять про те, яка ви людина і що вас цікавить. Якщо ви, наприклад, їздили на Мальдіви, Шрі-Ланку, Маврикій тощо – це показує, що ви добре заробляєте. Якщо у вас є візи до Британії або Австралії – це говорить про те, що ваші документи було перевірено країнами з високою репутацією і вони вам довіряють. Але якщо ви один раз з'їздили до Єгипту і тепер хочете в'їхати за туристичною візою до США, то отримаєте відмову, адже за вашими поїздкам не видно, що ви цікавитеся відпочинком за кордоном, або ж у вас нема коштів на закордонні поїздки, а до США ви хочете потрапити для нелегальної роботи. Місце роботи – теж багато говорить про вас, ваші доходи і що вас тримає на Батьківщині. Бо якщо людина побудувала успішну кар'єру в Україні, навряд чи вона захоче працювати в США нелегально на низькокваліфікованій роботі. Сім'я та діти не є 100% прив'язкою до Батьківщини, адже часто дітей залишають і іммігрують без них. Але відсутність дітей або партнера не є причиною для відмови. Вам буде потрібно вміння чітко відповідати на питання, адже співбесіда є важливим етапом при отриманні візи. Візовий офіцер оцінює, як ви поводитеся і наскільки впевнені в собі.

Це основні пункти, на які необхідно звернути увагу при підготовці документів для отримання візи, каже візовий експерт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося: бажаючим отримати візу до США доведеться надавати інформацію про свої профілі в соцмережах. Здобувачі візи можуть вказати в анкеті, що не користуються соцмережами, але якщо їх профілі буде виявлено, це може привести до "серйозних імміграційних наслідків".

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Також повідомлялося, що ще до пандемії коронавірусу в посольстві США пояснили, як жителям Криму оформити американську візу.

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