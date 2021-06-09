Туристическая виза в США: как оценить свои шансы на получение

Отсутствие детей или семьи не является причиной для отказа, как их наличие – для одобрения

Чтобы получить визу, нужно быть максимально честным и не нарушать закон / Фото: Getty Images

Из-за пандемии коронавируса посольства США в Украине приостановило прием документов на получение визы. Ближайшая возможная дата их подачи – ноябрь 2021. Для тех, кто мечтает путешествовать или работать в Америке, посетить друзей и родственников, важнооценить свои шансы на получение визы в США.

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Как это сделать – на сайте "Сегодня" объясняет иммиграционный юрист и визовый эксперт, СЕО Visa Support Group Ирина Слюсаренко.

Визовая история. Америка оценивает страны, в которых вы побывали. Зарубежные поездки показывают ваше благосостояние, говорят о том, какой вы человек и что вас интересует. Если вы, например, ездили на Мальдивы, Шри-Ланку, Маврикий и т. Д. – то это показывает, что вы хорошо зарабатываете. Если у вас есть визы в Британию или Австралию – это говорит о том, что ваши документы были проверены странами с высокой репутацией и они вам доверяют. Но если вы один раз съездили в Египет и теперь хотите въехать по туристической визе в США, то получите отказ, так как по вашим поездкам не видно, что вы интересуетесь отдыхом за границей, или же у вас нет средств на заграничные поездки, а в США вы хотите попасть для нелегальной работы. Место работы – тоже много говорит о вас, ваших доходах и что вас держит на Родине. Потому что, если человек построил успешную карьеру в Украине, вряд ли он захочет работать в США нелегально на низкоквалифицированной работе. Семья и дети не является 100% привязкой к родине, так как часто детей оставляют и иммигрируют без них. Но отсутствие детей или партнера не является причиной для отказа. Вам потребуется умение четко отвечать на вопросы, так как собеседование является важным этап при получении визы. Визовый офицер оценивает, как вы себе ведете и насколько вы уверены в себе.

Это основные пункты, на которые необходимо обратить внимание при подготовке документов для получения визы, говорит визовый эксперт.

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Напомним, ранее сообщалось: желающим получить визу в США придется предоставлять информацию о своих профилях в соцсетях. Соискатели визы могут указать в анкете, что не пользуются соцсетями, но, если их профили будут обнаружены, это может привести к "серьезным иммиграционным последствиям".

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Также сообщалось, что еще до пандемии коронавируса в посольстве США объяснили, как жителям Крыма оформить американскую визу.

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