Турецька GURIS: акциз на зелену електроенергію остаточно зруйнує довіру до України

/ Фото: Анатолiй Бойко

Рішення українського уряду ввести акцизний податок на електроенергію з відновлюваних джерел остаточно порушить умови меморандуму з іноземними інвесторами.

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Про це заявив представник турецького будівельно-енергетичного холдингу GURIS Лоїк Лерміньо, повідомляє "Politeka".

"Це порушення меморандуму, який був підписаний. Якби хоча б меморандум був дотриманий за всіма іншими параметрами, якби це було одне. Це не просто порушення, а порушення зверху інших порушень", - повідомив Лоїк Лерміньо.

За його словами, це нехтування меморандумом спричинить нові позови у міжнародні арбітражі проти української держави.

"То чим тоді був цей меморандум, якщо повернулися до того ж, що і гроші не платимо, і податки збільшуємо... Це будуть суди, арбітражі і всі інші заходи впливу", - отметил топменеджер турецької компанії.

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Нагадаємо, наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

2 червня Кабінет міністрів подав проєкт закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

За інформацією НБУ, на тлі кризи у зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.