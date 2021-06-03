Турецкая GURIS: акциз на зеленую электроэнергию окончательно разрушит доверие к Украине

Введение акцизного налога на зеленую генерацию нарушит условия меморандума, который Кабмин подписал с иностранными инвесторами

/ Фото: Анатолий Бойко

Решение украинского правительства ввести акцизный налог на электроэнергию из возобновляемых источников окончательно нарушит условия меморандума с иностранными инвесторами.

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Об этом заявил представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо, сообщает "Politeka".

"Это нарушение меморандума, который был подписан. Если бы хотя бы меморандум был соблюден по всем другим параметрам, если бы это было одно. Это не просто нарушение, а нарушение сверху других нарушений", - сообщил Лоик Лерминьо.

По его словам, это попрание меморандума повлечет новые иски в международные арбитражи против украинского государства.

"Так чем тогда был этот меморандум, если вернулись к тому же, что и деньги не платим, и налоги увеличиваем... Это будут суды, арбитражи и все остальные меры воздействия", - отменил топ-менеджер турецкой компании.

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Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.