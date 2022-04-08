Тривожний дзвіночок. Що для України означає Ленд-ліз від США

Разом із експертами розповідаємо, що для України означає нова військова програма США

Як Україні допоможе Ленд-ліз від США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сенат Сполучених Штатів схвалив воєнну програму Ленд-ліза для України і вона може розпочати роботу вже найближчим часом.

"Сьогодні" разом із експертами розповідають що означає ця програма для України

Реклама

З одного боку, Ленд-ліз має допомогти нам у війні проти РФ, але з іншого це може бути знайомим, що США припускають тривалу війну на виснаження супротивника.

"З урахуванням того, що потрібне ще голосування в Палаті представників Конгресу, очевидно, що США налаштувалися на довгу війну, на якій можна добре заробити. Україні, звичайно, не завадить американська зброя, але до битви за Донбас вона, швидше за все, не встигне", – вважає економіст Данило Монін.

За словами експерта, Україна зможе використати цей канал, якщо війна перейде у позиційну стадію і отримуватиме за ним зможе не тільки зброю, але ще й паливо, медтовари та навіть продовольство.

Реклама

Це дуже важливий аспект, оскільки Європа зараз навряд чи зможе постачати Україну цими товарами.

"Справа в тому, що через війну в Україні, яка, до речі, експортувала продукти харчування по всьому світу, вже у 2022-2023 роках може виникнути серйозний продуктовий дефіцит", – каже аналітик Максим Орищак.

Орищак вважає, що програма допомоги України, найімовірніше, обмежиться зброєю, технікою та військовим обладнанням.

Реклама

Санкції проти РФ

Водночас на агресора продовжують тиснути санкціями, і 8 квітня рада ЄС остаточно затвердив новий пакет.

У нього сходить вугільне ембарго, заморожування активів "чотирьох ключових російських банків", у тому числі Сбербанку та Альфа-Банку, а також:

заборона російським кораблям заходити до європейських портів;

заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом усередині ЄС, у тому числі транзитом;

заборона експорту до сферах напівпровідників, машин, транспортного устаткування;

заборона на імпорт із РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю;

На жаль, обмеження набудуть чинності лише на початку літа 2022 року.

"Сьогодні" також писали, яку вигоду від Ленд-лізу отримає США та розповідали, чому Німеччина не хоче вводити ембарго на газ.