ТОП-5 способів збільшити свої шанси на отримання позики

Бувають випадки, коли людина, подаючи заявку в МФО, сумнівається, схвалять їй позику чи ні. Причиною можуть бути старі борги, низькі доходи, відсутність офіційного працевлаштування. На щастя, на сьогоднішній день у багатьох мікрофінансових організаціях можна взяти кредит без відмови навіть із поганою кредитною історією. Для тих, хто все ще думає, буде позика онлайн чи ні, – добірка порад, які допоможуть збільшити шанси на схвалення заявки.

Погасіть борги

Багато МФО видають кредити клієнтам з поганою кредитною історією. Шанси на кредит є навіть у тих позичальників, які мають прострочення в інших компаніях. Але все ж, якщо ви хочете підвищити ймовірність схвалення заявки, рекомендується вирішити проблеми з боргами завчасно. Так ви зможете отримати онлайн-кредит на картку швидко і без відмов.

Виберіть МФО з лояльними вимогами

Якщо ви працюєте неофіційно, навчаєтеся чи працюєте на фрілансі, знайдіть МФО, яка найбільш лояльно ставиться до клієнтів. Зазвичай такі компанії вказують на своїх сайтах, що у них можна отримати позику онлайн без довідки про доходи, застави та поручителів. Працевлаштування, соціальний статус, рівень доходів при цьому не мають значення.

Уважно заповніть анкету

Під час подачі заявки уважно заповніть реєстраційну форму та анкету. Не повинно бути помилок, неточностей, недостовірної інформації. В іншому випадку вам можуть відмовити в кредиті. Для підвищення шансів на позитивну відповідь заповніть всі поля анкети, навіть ті, які не є обов'язковими.

Заздалегідь підготуйте все необхідне для подачі заявки: документи (паспорт, ІПН), картку банку. Знадобляться також мобільний телефон та електронна пошта. Подати заявку на онлайн-позику можна з будь-якого пристрою із доступом в інтернет.

Використовуйте тільки свої документи

Отримати онлайн-кредит в Україні можна тільки за своїми документами і на свою картку. Спробу використання чужих даних буде розцінено як шахрайські дії. Заявка 100% буде відхилена, а позичальник може назавжди потрапити у "чорний список".

Зверніть увагу, що всі МФО перед тим, як прийняти заявку на обробку, пропонують клієнтам пройти ідентифікацію особи. Класичний спосіб — завантаження фото з паспортом в руках. Однак із 2020 року багато компаній пропонують підтвердити особистість за допомогою технології BankID, а деякі — за допомогою додатку Дія. Це збільшує рівень довіри до позичальника з боку компанії і, відповідно, підвищує шанси на схвалення кредиту.

Подавайте заявку в одну компанію

Інформація про подачу заявок на мікропозики передається в Бюро кредитних історій. Одночасне звернення до кількох кредитних компаній може призвести до того, що вас внесуть до групи ризику. Подайте заявку в одну МФО і тільки у разі відмови звертайтеся в іншу.

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