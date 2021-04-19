ТОП-5 способов увеличить свои шансы на получение займа

Бывают случаи, когда человек, подавая заявку в МФО, сомневается, одобрят ему займ или нет. Причиной могут послужить старые долги, низкие доходы, отсутствие официального трудоустройства. К счастью, на сегодняшний день во многих микрофинансовых организациях можно взять кредит без отказа даже с плохой кредитной историей. Для тех, кто все еще думает, дадут ему займ или нет, – подборка советов, которые помогут увеличить шансы на одобрение заявки.

Погасите долги

Многие МФО выдают кредиты клиентам с плохой кредитной историей. Шансы на кредит есть даже у тех заемщиков, которые имеют просрочки в других компаниях. Но все же если вы хотите повысить вероятность одобрения заявки, рекомендуется решить проблемы с долгами заблаговременно. Так вы сможете получить онлайн кредит на карту быстро и без лишних вопросов.

Выберите МФО с лояльными требованиями

Если вы работаете неофициально, являетесь студентом или фрилансером, найдите МФО, которая лояльно относится к клиентам. Обычно такие компании указывают на своих сайтах, что у них можно получить займ онлайн без справки о доходах, залога и поручителей. Трудоустройство, социальный статус, уровень доходов при этом не имеют значения.

Внимательно заполните анкету

Во время подачи заявки внимательно заполните регистрационную форму и анкету. Не должно быть ошибок, неточностей, недостоверной информации. В противном случае вам могут отказать в кредите. Для повышения шансов на положительный ответ заполните все поля анкеты, даже те, которые не являются обязательными.

Заранее подготовьте все необходимое для подачи заявки: документы (паспорт, ИНН), карту банка. Пригодится также мобильный телефон и электронная почта. Подать заявку на онлайн-займ можно с любого устройства с доступом в интернет.

Используйте только свои документы

Получить онлайн-кредит в Украине можно только по своим документам и на свою карту. Попытка использовать чужие данные будет расценена как мошеннические действия. Заявка 100% будет отклонена, а заемщик может навсегда попасть в "черный список"

Обратите внимание, что все МФО перед тем, как принять заявку на обработку, предлагают клиентам пройти идентификацию личности. Классический способ — загрузка фото с паспортом в руках. Однако с 2020 года многие компании предлагают подтвердить личность с помощью технологии BankID, а некоторые с помощью приложения Дія. Это увеличивает уровень доверия к заемщику со стороны компании и, соответственно, повышает шансы на одобрение кредита.

Подавайте заявку в одну компанию

Информация о подаче заявок на микрозаймы передается в Бюро кредитных историй. Одновременное обращение в несколько кредитных компаний может привести к тому, что вас отнесут в группу риска. Подайте заявку в одну МФО и только если вам откажут — обращайтесь в другую.

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