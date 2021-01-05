Тарифи на електроенергію для населення потрібно було підвищувати ще давно, – аналітик Dragon Capital

Тарифи на електроенергію не покривають навіть вартість її доставки

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів навіть не покривали вартості доставки електроенергії, і рішення про їх перегляд потрібно було приймати вже давно. Про це повідомив старший аналітик Dragon Capital Денис Саква, пише "Znaj.ua".

Реклама

"Ціни на електроенергію не росли останні три роки, вони вже давно не покривають навіть вартість доставки електроенергії. Не кажучи вже про саму електроенергію. Тому це рішення насправді давно перезріло. І тому дане рішення повинні були приймати давно", – повідомив аналітик.

За його словами, рішення про скасування додаткової пільги на перші 100 кВт·год в корені не вирішить проблему фінансового дефіциту "ГарПока" та "Енергоатому".

"З наступного року дуже сильно зростуть тарифи на передачу електроенергії регіональними операторами систем передачі. І зараз зростання тарифу для населення, він фактично піде на перекриття ось цих витрат на передачу. Плюс "Енергоатом" планує отримувати більш високий тариф. Тобто проблему старих боргів це жодним чином не вирішує", – додав старший аналітик Dragon Capital.

В тренді Долар і євро відкотилися після новорічного стрибка курсу

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін вперше за 4 роки прийняв рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення. На виконання зобов'язань перед МВФ, уряд скасував пільгову ціну 90 коп./кВт·год на перші 100 кВт·год місячного споживання, які отримували всі верстви населення незалежно від рівня доходів. З 1 січня 2021 року залишається діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання 1,68 грн/кВт·год.

Реклама

За оцінками експертів, рішення уряду призведе до підвищення місячної платіжки на 78 грн. У Мінсоцполітики повідомили, що це рішення ніяк не позначиться на стабільності отримання соціальної допомоги від держави тими, хто її потребує.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама