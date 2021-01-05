Тарифы на электроэнергию для населения нужно было повышать еще давно, – аналитик Dragon Capital

Цены на электроэнергию не покрывают даже стоимость ее доставки

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей даже не покрывали стоимости доставки электроэнергии, и решение об их пересмотре нужно было принимать уже давно. Об этом сообщил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква, пишет "Znaj.ua".

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"Цены на электроэнергию не росли последние три года, они уже давно не покрывают даже стоимости доставки электроэнергии. Не говоря уже про саму электроэнергию. Поэтому это решение на самом деле давно перезрело. И поэтому данное решение должны были принимать давно", – сообщил аналитик.

По его словам, решение об отмене дополнительной льготы на первые 100 кВт·час в корне не решит проблему финансового дефицита "ГарПока" и "Энергоатома".

"Со следующего года очень сильно вырастут тарифы на передачу электроэнергии региональными операторами систем передачи. И сейчас рост тарифа для населения, он фактически пойдет на перекрытие вот этих затрат на передачу. Плюс "Энергоатом" планирует получать более высокий тариф. То есть проблему старых долгов это никоим образом не решает", - добавил старший аналитик Dragon Capital.

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Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения. Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт·час на первые 100 кВт·час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов. С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт·час.

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По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства теми, кто в ней нуждается.

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