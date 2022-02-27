Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

SWIFT готова відключати Росію – що буде з картками та рахунками в країні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 07:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, яку розплату за варварський напад на Україну понесе Російська Федерація
Що чекає на росіян після відключення
Що чекає на росіян після відключення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Всесвітня платіжна система SWIFT заявила про готовність відключити низку російських банків за рішенням Євросоюзу та Сполучених Штатів.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Реклама

Повідомляється, що платіжна система готується виконати юридичні інструкції, однак, як заявив представник американської адміністрації, відключення може обійти стороною деякі банки агресора.

Йдеться про ті фінансові установи, через які проходять платежі за постачання енергоносіїв.

"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб вивчити подробиці про організації, на які поширюватимуться нові заходи, і ми готуємося виконати юридичні інструкції", – заявили у SWIFT.

Реклама

Що відбувається?

Після широкомасштабного нападу російської армії на мирні українські міста весь світ засудив агресію РФ та закликав негайно вивести війська.

У зв'язку з безпрецедентним нападом, що порушує всі світові закони, країни союзники (США та ЄС), ввели різні санкції проти РФ, а також особисто проти Путіна та його соратників.

Також країни домовилися про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Реклама

Що це означає для РФ?

SWIFT – це система обміну операційними та фінансовими повідомленнями між банками/фінінститутами-учасниками системи.

Відключення від неї означає, що Росія зможе виробляти банківські платежі з банками, що використовують SWIFT.

До них входять усі операції з поточного та фінрахунку – експорт, імпорт, інвестиції. Населення відключеної країни не зможе розраховуватись своїми платіжними картками за кордоном.

"Сьогодні" також писали, які санкції проти російських банків вводить Байден, і розповідали, який удар може отримати "Газпром".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Без пенсій ніхто не залишиться: як отримати виплату в умовах воєнного часу Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Як "тисячу Зеленського" витратити на допомогу армії — інструкція Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38643.51

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2715.44

Litecoin (LTC)

106.4

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
27 лютого. Елізабет Роузмонд Тейлор. Рівно 90 років тому цього дня народилася перша актриса, чий гонорар за роль у фільмі склав мільйон доларів...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти