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"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми із податковою

16 червня 2021 12:12

Ірина Ненько Ірина Ненько

Журналісти отримали доступ до матеріалів кримінальної справи про ще одне ймовірне "викрадення" депутата

/ Фото: Обозреватель

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення, щоб уникнути проблем із податковими органами, які стосувалися його роботи на посаді голови правління найбільшої приватної нафтогазової компанії України "Нафтогазвидобування". Це підтверджується матеріалами кримінальної справи про ще одне ймовірне "викрадення" депутата, яке сталося через декілька років і доступ до яких отримали журналісти, та позицією прокурора по справі.

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За даними кримінальної справи, Семінський був фігурантом розслідування податкової по справі щодо ухиляння від сплати податків та інших фінансових махінацій. Тоді він зник майже на рік, допоки справа не була закрита, а сам нардеп заявив, що увесь цей час він був "викрадений".

Аудит компанії акціонерами підтвердив значні зловживання зі сторони ексдиректора, зокрема ухилення від сплати податків та виведення коштів на фіктивні компаніі.

Через деякий час після інсценованого першого викрадення, Семінський заявив, що із 2012 по 2015 рік його викрали знову. Цього разу він висунув звичувачення проти ексміністра Миколи Рудьковського, родина якого володіє долею в компанії, де нардеп і допустив вказані порушення. За словами акціонерів, ексдиректор вимагав переписати на нього частку "Нафтогазвидобування" вартістю понад 150 мільйонів доларів в обмін на відозву своєї заяви.

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Під час очної ставки нардепа з Рудьковським ще один колишній акціонер компанії Нестор Шуфрич розповів, що він володіє інформацією про те, що Семінський під час свого другого "викрадення" знаходився за кордоном.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували записи розмов "слуги народу" Семінського та так званого кримінального "авторитета" Андрія Мельника, власне звинувачуваного у його викраденні, на яких вони домовлялися про розподіл акцій "Нафтогазвидобування" між собою та іншими так званими кримінальними "авторитетами".

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