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"Слуга народа" Семинский инсценировал собственное похищение из-за проблем с налоговой

16 июня 2021 12:12

Ирина Ненько Ирина Ненько

Журналисты получили доступ к материалам уголовного дела о еще одном возможном "похищении" депутата

/ Фото: Обозреватель

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский инсценировал собственное похищение, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, касающихся его работы в должности председателя правления крупнейшей частной нефтегазовой компании Украины "Нефтегаздобыча". Это подтверждается материалами уголовного дела о еще одном возможном "похищении" депутата, которое произошло через несколько лет и доступ к которому получили журналисты, и позицией прокурора по делу.

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По данным уголовного дела, Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинаций. Тогда он исчез почти на год, пока дело не было закрыто, а сам нардеп заявил, что все это время он был "похищен".

Аудит компании акционерами подтвердил значительные злоупотребления со стороны экс-директора, в тому числе уклонение от уплаты налогов и вывод средств на фиктивные компании.

Через некоторое время после инсценированного первого похищения Семинский заявил, что с 2012 по 2015 год его похитили снова. На этот раз он выдвинул обвинения против экс-министра Николая Рудьковского, семья которого владеет долей в компании, где нардеп и допустил указанные нарушения. По словам акционеров, экс-директор требовал переписать на него долю "Нефтегаздобычи" стоимостью более 150 млн долларов в обмен на отзыв своего заявления.

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Во время очной ставки нардепа с Рудьковским еще один бывший акционер компании Нестор Шуфрич рассказал, что у него есть информация о том, что Семинский во время своего второго "похищения" находился за границей.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали записи разговоров "слуги народа" Семинского и так называемого криминального "авторитета" Андрея Мельника, собственно обвиняемого в его похищении, на которых они договаривались о разделе акций "Нефтегаздобыча" между собой и другими так называемыми криминальными "авторитетами".

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