Скільки коштує лопата для снігу і як правильно обрати надійну (відео)

Журналісти розбиралися, де шукати інвентар, який вже встиг стати дефіцитним

Вони стали чи не найпопулярнішим товаром цього тижня. Через сильні снігопади надзвичайно зріс попит на лопати. Продавці збувають те, чого не могли реалізувати два роки. Де шукати інвентар, який вже встиг стати дефіцитним, скільки сьогодні коштує лопата і як правильно обрати надійну?

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Все це для новин "Сьогодні" дізналась Ганна Безугла.

Лише за кілька днів лопати стали справжнім хітом продажів. Всі розкупили і тепер на них влаштовують мало не полювання. Але ще складніше знайти ту саму – невелику для машини і хорошої якості.

Звичайна лопата нині – предмет першої потреби. За останні кілька тижні продавці по сотні разів на день відповідають покупцям, що лопат нема.

Товар, який два роки ніхто не купував, розібрали за чотири дні, кажуть продавці. На увесь столичний ринок журналісти ледь розшукали ятку, де лопати ще лишилися. Там є дорогі алюмінієві по 350 грн і дешевші пластикові – по 120.

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Ширший асортимент у магазинах. Ціни тут стартують від 150 гривень, а найдорожчі лопати – алюмінієві з широким ковшем – коштують під тисячу. Ті, що дешевші та легші – теж майже розмели. Зранку придбали близько 200 лопат різних марок. Це в основному пластикові лопати з дерев’яними ручками.

Прискіпливо обходить ряди і пані Раїса. Вона – голова ОСББ, і лопати у них прямо на очах не витримують навантаження. Тому першу-ліпшу лопату уже не купить. Обирає витривалу – увагу звертає і на матеріал, і на надійне кріплення. Раїса дивиться, де інструмент можна зміцнити ще одним цвяхом.

Через нечуваний ажіотаж на це знаряддя праці, мережа уже рясніє жартівливими картинками. Приміром, лопатою "нагородили" розгубленого Джона Траволту. А хтось пропонує подарувати її своїй другій половинці на день Святого Валентина. Мовляв, знайти такий дефіцитний товар – хіба це не подвиг заради кохання?

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом місцеві жителі знайшли незвичайний спосіб для прибирання снігу з вулиць.

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Також розповідалося, що в Україні знову зміниться погода – припиняться снігопади і прийдуть сильні морози.

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