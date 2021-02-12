Сколько стоит лопата для снега и как правильно выбрать надежную (видео)

Журналисты разбирались, где искать инвентарь, который уже успел стать дефицитным

Они стали едва ли не самым популярным товаром на этой неделе. Из-за сильных снегопадов чрезвычайно вырос спрос на лопаты. Продавцы сбывают то, чего не могли реализовать два года. Где искать инвентарь, который уже успел стать дефицитным, сколько сегодня стоит лопата и как правильно выбрать надежную?

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Все это для новостей "Сегодня" узнала Анна Безуглая.

Всего за пару дней лопаты стали настоящим хитом продаж. Все раскупили и теперь на них устраивают едва ли не охоту. Но еще сложнее найти ту самую – небольшую для машины и хорошего качества.

Обычная лопата сейчас – предмет первой необходимости. За последние пара недель продавцы по сотне раз на день отвечали покупателям, лопат нет.

Товар, который два года никто не покупал, разобрали за четыре дня, говорят продавцы. На весь столичный рынок журналисты едва разыскали палатку, где лопаты еще остались. Там имеются дорогие алюминиевые по 350 грн и подешевле пластиковые – по 120.

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Широкий ассортимент в магазинах. Цены здесь стартуют от 150 гривен, а самые дорогие лопаты – алюминиевые с широким ковшом – стоят под тысячу. Те, что подешевле и полегче – тоже почти размели. Утром приобрели около 200 лопат различных марок. Это в основном пластиковые лопаты с деревянными ручками.

Тщательно обходит ряды и пани Раиса. Она – председатель ОСМД, и лопаты у них прямо на глазах не выдерживают нагрузки. Поэтому первую попавшуюся лопату уже не купит. Выбирает выносливую – внимание обращает и на материал, и на надежное крепление. Раиса смотрит, где инструмент можно укрепить еще одним гвоздем.

Из-за неслыханного ажиотажа на это орудия труда сеть уже изобилует шуточными картинками. К примеру, лопатой "наградили" растерянного Джона Траволту. А кто-то предлагает подарить ее своей второй половинке на день Святого Валентина. Мол, найти такой дефицитный товар – разве это не подвиг ради любви?

Напомним, в Ирпене под Киевом местные жители нашли необычный способ для уборки снега с улиц.

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Также рассказывалось, что в Украине снова изменится погода – прекратятся снегопады и придут сильные морозы.

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