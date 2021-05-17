СКМ: вільні медіа – гарант захисту чесного бізнесу

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM розповіла про проблеми чесного бізнесу

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Вільні медіа – гарант захисту чесного бізнесу.

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Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

"За допомогою сильних і незалежних медіа, коли публічність доступна практично кожному, тільки так можна забезпечити рух вперед", – сказала вона.

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Раніше Ємченко заявила, що за минулий рік в Україні зафіксовано істотний відтік інвестицій. У 2020 році з країни пішло 860 млн доларів іноземних інвестицій.

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Також Наталя Ємченко заявила, що корупція в Україні виникає там, де люди не розуміють, як їм себе захистити. За її словами, в Україні величезна кількість підприємців, компанії прагнуть працювати "по-білому".