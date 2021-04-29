Сьогодні – останній день сплати "податків на розкіш"

До кінця 29 квітня українці повинні сплатити за надлишкові квадратні метри і внести транспортний податок

Сьогодні, 29 квітня, останній день сплати податку на нерухоме майно і транспортного податку.

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Про це повідомляє Державна податкова служба.

В Україні вже сьомий рік діє "податок на розкіш", передбачений розділом XII Податкового кодексу. Він поширюється на нерухомість, землю і транспорт.

Згідно з кодексом, податок на нерухомість повинні платити власники нерухомості, фізичні та юридичні особи, якщо вони є власниками квартири площею понад 60 кв. м або будинку площею понад 120 кв. м. Або якщо у них у власності знаходяться кілька об'єктів нерухомості загальною площею понад 180 кв. м.

За кожен "зайвий" метр житлоплощі доведеться сплатити до 1,5% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року (2020-го мінімалка становила 4 723 грн). Наприклад, "квадрат" надлишкової площі квартири або будинку в столиці обійдеться в максимальні 70,85 грн.

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Однак під Києвом є села і міста, де власники нерухомості платять 0,05% мінімальної зарплати. І в таких населених пунктах єдиний володар "хором" у 120 кв. м повинен буде заплатити всього 141,7 грн, а не 4250,7 грн, як киянин.

Якщо ціна придбаного в 2021-м автомобіля перевищує 375 мінімальних зарплат (цього року мінімалка становить вже 6000 грн), тобто 2,25 млн грн, або 80 тис. доларів, покупцеві доведеться додатково сплатити 25 тис. грн транспортного податку. Платити цю суму необхідно щорічно, поки машині не виповниться п'ять років.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що буде, якщо не заплатити вчасно податок на нерухомість .