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Сегодня – последний день уплаты "налогов на роскошь"

29 апреля, 06:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

До конца 29 апреля украинцы должны оплатить избыточные квадратные метры и внести транспортный налог

Сегодня, 29 апреля, последний день уплаты налога на недвижимое имущество и транспортного налога.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В Украине уже седьмой год действует "налог на роскошь", предусмотренный разделом XII Налогового кодекса. Он распространяется на недвижимость, землю и транспорт.

Согласно кодексу, налог на недвижимость должны платить владельцы недвижимости, физические и юридические лица, если они являются собственниками квартиры площадью свыше 60 кв. м или дома площадью свыше 120 кв. м. Либо если у них в собственности находятся несколько объектов недвижимости общей площадью более 180 кв. м.

За каждый "лишний" метр жилплощади придется уплатить до 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года (в 2020-м минималка составляла 4723 грн). Например, "квадрат" избыточной площади квартиры или дома в столице обойдется в максимальные 70,85 грн.

В тренде
Сегодня – последний день уплаты "налогов на роскошь"
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Однако под Киевом есть села и города, где владельцы недвижимости платят 0,05% минимальной зарплаты. И в таких населенных пунктах единственный обладатель "хором" в 120 кв. м должен будет заплатить всего 141,7 грн, а не 4250,7 грн, как киевлянин.

Если цена приобретенного в 2021-м автомобиля превышает 375 минимальных зарплат (в этом году минималка составляет уже 6000 грн), т.е. 2,25 млн грн, или 80 тыс. долларов, покупателю придется дополнительно уплатить 25 тыс. грн транспортного налога. Платить эту сумму необходимо ежегодно, пока машине не исполнится пять лет.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что будет, если не заплатить вовремя налог на недвижимость.

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