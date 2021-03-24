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Рудьковський розповів, як "слузі народу" Семінському вдалося уникнути кримінального покарання за відмивання грошей

24 березня, 17:23

Ірина Ненько Ірина Ненько

На той час директор підприємства Олег Семінський зник, вважає Рудьковський

Щоб уникнути кримінального покарання за несплату податків компанією "Нафтогазвидобування" та інші фінансові махінації, виявлені в ході аудиту у 2011 році, тодішньому директору підприємства Олегу Семінському довелося сховатися.

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Про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

За словами Рудьковського, Семінський зник незадовго до операції з продажу "Нафтогазвидобування", коли з'ясувалося, що неефективне управління привело компанію до великих збитків і боргів.

"Коли ситуація виникла у 2011 році, що конфлікт між нами не розв'язується, я зміг знайти аргументи, щоб ми провели аудит компанії. Після того, як все було витягнуто на поверхню і показано, що фактично десятки мільйонів доларів були вимиті з компанії, несплачені податки, що це або кримінальний кейс, або потрібно продати стратегічному інвесторові. Він із цим погодився, і буквально за кілька днів до операції у нас пропадає гендиректор, угода була зірвана і продати компанію ми змогли тільки значно пізніше", – розповів Рудьковський.

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Крім того, що Семінський і Шуфрич (колишній співвласник "Нафтогазвидобування") раніше домовилися про самовільний перерозподіл часток і доходів компанії за рахунок сім'ї Рудьковського, вони також незаконно виводили гроші з рахунків.

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"Вони фактично 90% прибутку відправляли на компанії-мийки – дніпропетровські, харківські, інші. Вимивали фактично весь прибуток компанії, навіть не вистачало грошей для розширеного буріння. Компанія на певному етапі взагалі почала скорочувати видобуток", – розповів Рудьковський.

У 2015 році Семінський знайшовся, звинувативши у своєму викраденні і трирічному утриманні в неволі Рудьковського. Коментуючи кримінальну справу, пов'язану зі зникненням Семінського, Рудьковський заявив, що це – пряме вимагання частки в компанії "Нафтогазвидобування".

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"Я вважаю, що те, що мене зробили підозрюваним – це прямий наслідок і бажання і вимагання тих 10% або 150 мільйонів доларів, які Семінський хоче отримати або з мене, або з компанії, або головного акціонера, тому що він для себе визначив, що він був акціонером компанії", – сказав Рудьковський.

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Рудьковський вимагання семинский Нафтогазвидобування
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