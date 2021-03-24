Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Рудьковский рассказал, как "слуге народа" Семинскому удалось избежать уголовного наказания за отмывание денег

24 марта, 17:23

Ирина Ненько Ирина Ненько

В то время директор предприятия Олег Семинский скрылся, считает Рудьковский

Чтобы избежать уголовного наказания за неуплату налогов компанией "Нефтегаздобыча" и другие финансовые махинации, выявленные в ходе аудита в 2011 году, тогдашнему директору предприятия Олегу Семинскому пришлось скрыться.

Реклама

Об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

По словам Рудьковского, Семинский пропал незадолго до сделки по продаже "Нефтегаздобычи", когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам.

"Когда ситуация возникла в 2011 году, что конфликт между нами не развязывается, я смог найти аргументы, чтобы мы провели аудит компании. После того, как все было вытянуто на поверхность и показано, что фактически десятки миллионов долларов были вымыты из компании, неуплачены налоги, что это или криминальный кейс, или нужно продать стратегическому инвестору. Он с этим согласился, и буквально за несколько дней до сделки у нас пропадает гендиректор, сделка была сорвана и продать компанию мы смогли только значительно позже", – рассказал Рудьковский.

Реклама

Кроме того, что Семинский и Шуфрич (бывший совладелец "Нефтегаздобычи") ранее договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании за счет семьи Рудьковского, они также незаконно выводили деньги со счетов.

В тренде
"Мотор Сич" национализируют: Зеленский дал добро

"Они фактически 90% прибыли отправляли на компании-мойки – днепропетровские, харьковские, другие. Вымывали фактически всю прибыль компании, даже не хватало денег для расширенного бурения. Компания на определенном этапе вообще начала сокращать добычу", – рассказал Рудьковский.

В 2015 году Семинский нашелся, обвинив в своем похищении и трехлетнем удержании в неволе Рудьковского. Комментируя уголовное дело, связанное с исчезновением Семинского, Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство доли в компании "Нефтегаздобыча".

Реклама

"Я считаю, что то, что меня сделали подозреваемым – это прямое следствие и желание и вымогательство тех 10% или 150 миллионов долларов, которые Семинский хочет получить или с меня, или с компании, или главного акционера, потому что он для себя определил, что он являлся акционером компании", - сказал Рудьковский.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Рудьковский вымогательство семинский Нефтегаздобыча
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)Экономика
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примереЭкономика
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять