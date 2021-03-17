Росія втрачає польський ринок: поставки нафти з РФ впадуть у півтора раза

Варшава продовжує скорочувати нафтову залежність від Москви, тому найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen підписала новий контракт з "Роснефтью", де обсяги поставок нафти у 2022-2023 роках зменшуються з 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.

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Про це повідомляє видання "Прогресс технологий".

"Щомісячний обсяг поставок за контрактом складе 300 тис. тонн сировини. Він відповідає умовам, узгодженим у ході переговорів з російською стороною. Обмеження обсягів не впливає на безпеку поставок на НПЗ групи Orlen", – йдеться в повідомленні польської компанії.

Контракт з польською компанією був одним з найбільших в експортному портфелі "Роснефти", яка домінувала на ринку Польщі. Окрім того, велика частина польських НПЗ будувалася з прив'язкою до нафтопроводу "Дружба", а заводські технології були орієнтовані на переробку нафти марки Urals.

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Однак з 2016 року Orlen взяв курс на диверсифікацію поставок, почавши співпрацю з Саудівською Аравією, а також каупуючи партії нафти у Нігерії, Алжиру та США, а в січні-2021 поляки оголосили про збільшення поставок саудівської нафти з 300 тис. до 400 тис. тонн. Окрім того, в березні польська компанія оголосила про річний контракт з техаською компанією Exxon на 1 млн тонн нафти.

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Нагадаємо, це не перший нафтовий ринок, звідки витісняють РФ. Так, Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай. За підсумками 2020 року саудити поставили до Китаю більше нафти, аніж Росія: 84,92 млн близькосхідних тонн проти "скрепних" 83,57 млн.

Також повідомлялося, що в 2016-2018 роках "Роснефть" поставляла на Orlen 6-8,4 млн тонн нафти, проте полякам вдалося значно скоротити цей обсяг.

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