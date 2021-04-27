Росія відмовляється долара: більше 50% експорту вже йде в інших валютах

РФ активізує торгівлю з Китаєм, він теж підтримує дедоларизацію зовнішньої торгівлі. Головна причина – страх перед санкціями

Росія вперше отримала менше 50% доходів від експорту в доларах США. На це вплинула активізація торгівлі РФ з Китаєм – ці країни давно хочуть відмовитися від використання долара при розрахунках друг собою. Але, незважаючи на прагнення Москви і Пекіна торгувати за рублі та юані, наразі більше трьох чвертей їхніх розрахунків проводиться в євро.

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Про це повідомило агентство Bloomberg. За його даними, частка євровалюти в обсязі російського експорту зросла більше ніж на десять процентних пунктів і становить 36%.

Bloomberg, ЦБ РФ

"Численні раунди санкцій і постійна загроза прийдешніх [обмежувальних заходів] спонукали Росію шукати шляхи ізоляції своєї економіки від впливу США", – відзначили аналітики агентства.

Про бажання Росії відмовитися від використання світових платіжних систем, контрольованих заходом, а при розрахунку з іншими країнами і від долара раніше заявляв міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він пояснював, що таким чином в РФ хочуть знизити ризики введення санкцій з боку США та ЄС.

До слова, нещодавно США ввели нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються операцій з російським держборгом.

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