США запровадили нові санкції проти Росії

США офіційно запровадили нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент США Джо Байден.

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Про це в четвер, 15 квітня, повідомляє прес-служба Білого дому.

Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США.

Розпорядження посилає РФ сигнал про те, що Сполучені Штати будуть тиснути на Росію стратегічно і економічно ефективним чином, якщо вона продовжить або посилить свої дестабілізуючі міжнародні дії. Це включає:

зусилля з підриву проведення вільних і справедливих демократичних виборів і демократичних інституцій в США, їхніх союзників і партнерів;

участь у зловмисних кібердіях проти США, їхніх союзників і партнерів та сприяння їх здійсненню;

заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди;

ведення екстериторіальної діяльності проти дисидентів або журналістів;

підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

порушення усталені принципів міжнародного права, включаючи повагу територіальної цілісності держав.

Відповідно до розпорядження, Міністерство фінансів США видало директиву, яка забороняє фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня Центральним банком, Фондом національного добробуту або Міністерством фінансів РФ. Їм заборонено надаватиме позики в рублях і іншій валюті.

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Ця директива дає уряду США право розширювати санкції стосовно суверенного боргу стосовно Росії в разі потреби.

Мінфін США визначив шість російських технологічних компаній, які надавали підтримку кіберпрограмі російських спецслужб, починаючи від надання експертних знань і закінчуючи розробкою інструментів та інфраструктури і сприянням зловмисних дій в кіберпросторі. Ці компанії працюють в технологічному секторі економіки Росії, тому США продолжать притягувати Росію до відповідальності за її зловмисні дії в кіберпросторі, на кшталт інциденту з SolarWinds, використовуючи всі доступні політики та повноваження, йдеться в повідомленні Білого дому.

Окрім того, Мінфін США запровадив санкції проти 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації і втручання.

Сполучені Штати також вирішили вислати з країни десять співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні, перш за все тих, кого називали представниками російської розвідки.

Нагадаємо, санкції США проти держборгу РФ можуть потрясти ринки Росії та поглибити її економічні проблеми.

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У Кремлі заявили, що Росія діятиме за "принципом взаємності", якщо США введуть нові санкції.

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