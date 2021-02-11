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Рішення знизити ПДВ для виробників аграрної сировини є помилковим, – економіст

11 лютого, 14:42

Инна Бабур Инна Бабур

Влада має підтримувати виробників готової продукції

Надання податкових пільг аграріям-сировинникам – це помилкове рішення, влада має підтримувати виробників готової продукції. Про це заявив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи ухвалення закону про зниження ПДВ з 20 до 14% для аграріїв сировинних напрямків.

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"Надавати пільгові податкові режими для виробників і переробників ресурсів сировини означає, що держава робить ставку і пріоритет своєї економічної політики на користь ресурсників і сировинників. І, таким чином, занижує економічний статус країни і економічний потенціал країни. Підтримувати треба виробників готових споживчих товарів і послуг. А не тих, хто виготовляє сировину, напівфабрикат чи окремі елементи", – пояснив Новак.

На його думку, рішення про зниження ПДВ для сировинних напрямків ухвалено в інтересах великих агрохолдингів.

"Це рішення Кабінету міністрів є помилковим і цілком зрозуміло, що воно є лобістським в інтересах окремих крупних аграрних холдингів, які, очевидно, пролобіювали це рішення, ясна річ, що не без особистого інтересу для тих урядовців, які все це провели на законодавчому рівні", - сказав Новак.

Він також спростував аргумент ініціаторів цього рішення, які переконують, що зниження ПДВ на сировину призведе до падіння цін на продукти харчування для населення.

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"Ніколи пільга для сировини не перетворюється на здешевлення готового споживчого товару. Тому що шлях від сировини до споживчого товару, який лежить на полиці магазину, – це довгий шлях. Через декілька ланцюгів. І якщо ви зробити пільгу для першого ланцюга, то це не означає, що всі наступні ланцюги до цієї пільги якось причетні і будуть нею користуватися. Тому що ця пільга їх не стосується – не переробників, ні торговців, не перевізників, які перевозять товари", - зазначив Новак.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди. На його думку, цей закон не повинен вступити в дію.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що депутати мають стимулювати не сировинну аграрну галузь, а розвиток промисловості.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року, президент його ще не підписав.

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