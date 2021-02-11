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Решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным, – экономист

11 февраля, 14:42

Инна Бабур Инна Бабур

Власть должна поддерживать производителей готовой продукции

Предоставление налоговых льгот аграриям-сырьевикам – это ошибочное решение, власть должна поддерживать производителей готовой продукции.

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Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя принятие закона о снижении НДС с 20 до 14% для аграриев сырьевых направлений.

"Предоставлять льготные налоговые режимы для производителей и переработчиков ресурсов сырья означает, что государство делает ставку и приоритет своей экономической политики в пользу ресурсников и сырьевиков. И, таким образом, занижает экономический статус страны и экономический потенциал страны. Поддерживать надо производителей готовых потребительских товаров и услуг. А не тех, кто производит сырье, полуфабрикат или отдельные элементы", – пояснил Новак.

По его мнению, решение о снижении НДС для сырьевых направлений принято в интересах крупных агрохолдингов.

"Это решение Кабинета министров является ошибочным и вполне понятно, что оно является лоббистским в интересах отдельных крупных аграрных холдингов, которые, очевидно, пролоббировали это решение, понятное дело, что не без личного интереса для тех чиновников, которые все это провели на законодательном уровне", - сказал Новак.

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Он также опроверг аргумент инициаторов этого решения, которые убеждают, что снижение НДС на сырье приведет к падению цен на продукты питания для населения.

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"Никогда льгота для сырья не превращается в удешевление готового потребительского товара. Потому что путь от сырья до потребительского товара, который лежит на полке магазина, – это долгий путь. Через несколько цепей. И если вы сделаете льготу для первой цепи, то это не значит, что все последующие цепи к этой льготе как-то причастны и будут ею пользоваться. Потому что эта льгота их не касается – ни переработчиков, ни торговцев, ни перевозчиков, которые перевозят товары", - отметил Новак.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют лишь крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. По его мнению, этот закон не должен вступить в действие.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности.

Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, президент его еще не подписал.

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сельское хозяйство налоги НДС сырье законопроект Андрей Новак агробизнес
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