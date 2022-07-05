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Поки зерно "миші не з'їли": чому так важливо прорвати морську блокаду України

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 16:03
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Втрати українських фермерів через війну економісти оцінюють вже у 10-12 млрд доларів
Україна не може вивезти в повному обсязі зерно, вирощене минулого року
Україна не може вивезти в повному обсязі зерно, вирощене минулого року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія веде проти України не лише війну за допомогою зброї, а й намагається максимально зруйнувати нашу економіку. Одним з таких способів стала морська блокада чорноморських портів. Україна зараз "завалена" зерном так, що аграрії ставлять питання, куди складувати новий урожай, а тим часом світові загрожує голод. Незважаючи на те, що експорт наземним транспортом поступово збільшується, без розблокування морської торгівлі наші фермери не зможуть продати надлишки врожаю.

"Сьогодні" разом з експертами розглядали ситуацію, що склалася.

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Морська блокада

Україна не може вивезти в повному обсязі зерно, вирощене минулого року. В усьому виною – заблоковані порти Чорного моря. Залізниця не може впоратися з такими обсягами.

За словами президента України Володимира Зеленського, у портах заблоковано 22 мільйони тонн зерна. Нині наша країна веде переговори із західними партнерами, ООН та Туреччиною щодо створення можливостей для його експорту.

"Ми зацікавлені в тому, щоб наші фермери продовжили працювати і наступного року, і наступного врожаю. Для цього потрібно, щоб ми експортували все це – ячмінь, пшеницю, кукурудзу. 22 мільйони тонн зараз заблоковані. Ми очікуємо близько 60 мільйонів тонн восени . Там буде справді зовсім складна ситуація", – заявив Володимир Зеленський.

І тут президент не згущує барви – на підході вже новий врожай. Якщо не буде знайдено вихід з розблокування портів, то наступного року фермери просто відмовляться засівати поля.

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Це може загрожувати нашій країні економічним спадом, а світові голодом. Йдеться про десятки мільярдів доларів втрат українського бізнесу. За оцінками Київської школи економіки, наразі можна говорити про втрату 10-12 млрд доларів від вкраденого врожаю, незібраного врожаю чи врожаю, який могли б виростити, але через війну це неможливо.

Залізниця не справляється

Єдиною альтернативою портам залишилася залізниця. Але обсяги перевезень цим видом транспорту в кілька разів менші, ніж морем.

"За необхідного обсягу експорту для аграрної галузі в 5 млн т на місяць на сьогодні залізничними коліями аграрії мають лише 14% від потреби", – заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластьон.

За його словами, тепер уже залізничні перевезення відіграють вирішальну роль у постачанні продовольства до інших країн через західні кордони та європейські порти. Але без додаткових кроків – відкриття нових переходів чи зміни підходу – збільшити пропускну спроможність там уже неможливо.

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Експерт каже, що це призводить до величезних збитків. Зерно у вагонах простоює у чергах на вивіз по кілька місяців і починає псуватися.

Крім того, залізнична логістика виявляється значно дорожчою, ніж морська. В УКАБ наводять такі цифри: якщо рік тому фермер отримував за своє зерно 220-250 доларів за тонну, то нині – вдвічі менше.

Зерно нікуди подіти

Російські пропагандисти останнім часом розганяють чутки про те, що захід хоче вивезти з України зерно, щоб спровокувати голод у країні. Насправді українські фермери не знають, де зберігати надлишки врожаю, а голод у всьому світі може початися якраз через дії Росії.

За даними аналітиків УКАБ, зараз фермери таки намагаються звільнити склади від торішнього зерна. Вдаються до будь-яких методів: частину врожаю буде передано пайовикам як плату за оренду, частину зерна планують розмістити у невеликих сховищах, частину – одразу продати, щоб отримати оборотні кошти.

Однак якщо порти не розблокують і експорт не збільшиться, то наступного року фермери просто відмовляться сіяти, адже посівний матеріал, пальне, добрива та засоби захисту рослин – це високі витрати з ризиком не повернути їх за підсумками року.

Аграрії скаржаться на те, що перенасичення українського ринку зерна вже спричинило цінову спекуляцію всередині країни. Закупівельні ціни на зерно нового врожаю штучно впали на третину, водночас у світі через дефіцит зерна ціни, навпаки, зростають.

"Наступний сезон може опинитися під великим знаком питання, якщо Україна не збільшить експортні можливості. Поки що процес експорту альтернативними шляхами ускладнений, а в найближчі місяці можуть виникнути нові труднощі, оскільки у країн-партнерів буде ще свій урожай, який їм також доведеться вивозити", – Роман Сластьон.

Як кажуть експерти, навіть якщо західні країни вирішать уже сьогодні убезпечити українські порти з метою вивезення зерна, то знадобиться ще від трьох до чотирьох місяців для розмінування акваторії Чорного моря.

Раніше ми писали, на що зростуть ціни в Україні у липні. Про те, як зміниться життя українців після вступу в Євросоюз, читайте тут.

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