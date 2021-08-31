Покрокова інструкція: як отримати спадщину в 2021 році швидко і без проблем

Після видачі свідоцтва оскаржити його можливо буде тільки в судовому порядку

Щоб отримати спадок, потрібно вчасно заявити про права на нього. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Українець може отримати спадокбез проблем, якщо встигне вчасно подати документи і вибере правильний порядок їхніої подачі. Про це розповіла керівник громадянської практики ЮФ "Горецький і партнери", адвокат і медіатор Дарина Старовойтова в інтерв'ю UBR.ua

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"Спочатку, що необхідно знати, так це те, що отримання спадщини – процес нешвидкий", – заявила вона.

Способи передачі спадщини:

перший – за заповітом;

другий – за законом.

У першому випадку, якщо померла людина не залишила заповіту, спадок розподіляється за законом у порядку черги за ступенем споріднення:

перші претенденти – найближчі родичі: діти, батьки, чоловік або дружина;

другі – сестри і брати, бабусі і дідусі;

треті – рідні дядьки і тітки;

за ними йдуть особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше п'яти років до часу відкриття спадщини;

далі – родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення.

Вкластися в часі

Головне – встигнути заявити про свої права на спадщину протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця. За законодавством, нотаріусу дається півроку на пошуки спадкоємців, а також кредиторів померлого. Після закінчення цього терміну видається свідоцтво про право на спадщину.

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Отже, як отримати спадок:

Зібрати повний пакет документів. Тут необхідні оригінали таких документів: свідоцтва про смерть; які підтверджують родинні зв'язки з померлим; правовстановлюючі документи на нерухомість; що підтверджують наявність банківських рахунків; Звернутися до нотаріуса; Оцінити частку у спадщині. Кредити, позики та інші фінансові зобов'язання переходять спадкоємцям разом із усім майном. Якщо розмір боргів більший або дорівнює сумі спадщини, можливий варіант відмови від спадщини. Тоді потрібно подати нотаріусу відповідну заяву; Оплатити послуги нотаріуса і держмито; Отримати свідоцтво про право на спадщину.

Через шість місяців можна отримати свідоцтво про право на спадщину і зареєструвати права власності на майно на себе. Після видачі свідоцтва оскаржити його можливо буде тільки через суд.

Найпоширеніші помилки при отриманні спадщини:

недотримання термінів подачі документів протягом шести місяців;

неправильний порядок прийняття спадщини;

наявність судових суперечок, які перешкоджають видачі свідоцтва про право на спадщину.

Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило законопроєкт, в якому прописали: якщо людина не дбала про свого старого родича, успадкувати просто так його майно вже не дозволять. Спочатку зобов'яжуть компенсувати всі витрати, яке понесла держава на утримання цього дідуся чи цієї бабусі в будинку для престарілих.

Також у "Сьогодні" писали, що в Україні почастішали афери з квартирами померлих і ще живих одиноких людей. Шахраї привласнюють житло, перепродають і заробляють шалені гроші.