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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У "ДТЕК" відповіли на звинувачення "Укренерго"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
3 листопада, 09:38
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Компанія "ДТЕК" вимагає від "Укренерго" спростування звинувачень щодо причин активізації аварійної допомоги з Білорусі
“ДТЕК” вимагають “Укренерго” спростувати звинувачення
“ДТЕК” вимагають “Укренерго” спростувати звинувачення / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "ДТЕК Енерго" вимагає від НЕК "Укренерго" спростування звинувачень у свій бік щодо причин зриву балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі.

Про це компанія пише у своєму Facebook та зазначає, що її ТЕС працюють понаднормово останні три місяці, компенсуючи простій державних електростанцій.

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"Саме завдяки надзусиллям енергетиків та шахтарів ДТЕК Енерго, енергосистема продовжує функціонувати в умовах штучно створеної кризи у державній генерації", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що попри енергетичну кризу та рекордні ціни на енергоресурси "ДТЕК Енерго" імпортувала в Україну понад 300 тис. тонн вугілля і найближчим часом очікує ще одну партію з США.

У компанії наголосили, що сприймають звинувачення "Укренерго", як частину політичного тиску через те, що "ДТЕК" принципово виступає проти імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

"Це є спробою перекласти відповідальність за провальну енергетичну політику країни з державних чиновників на енергетиків та шахтарів", – додали в "ДТЕК".

Що сказали в "Укренерго"?

Напередодні, 2 листопада, "Укренерго" заявило, що саме "ДТЕК" є причиною активації аварійної допомоги зі Словаччини та Білорусі, а саме дефіцит потужності в Об’єднаній енергосистемі і в "Острові Бурштинської ТЕС" у зв’язку з підвищеною аварійністю.

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В "Укренерго" відзначили затримку виходу з капітального ремонту одного з блоків "ДТЕК", а також введення в стан ремонту ще одного корпусу "ДТЕК Криворізька ТЕС".

Також, за даними оператора", у вівторок 2 листопада, енергоблок №11 "ДТЕК Бурштинська ТЕС" було також введено у аварійний ремонт, а це унеможливило перефіксацію енергоблоку №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС.

Через це, на думку представників "Укренерго", Україна була вимушена активувати аварійну допомогу з інших країн.

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