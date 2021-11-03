В "ДТЭК" ответили на обвинения "Укрэнерго"

Компания "ДТЭК" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений относительно причин активизации аварийной помощи из Беларуси

"ДТЭК" требуют "Укрэнерго" опровергнуть обвинения / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "ДТЭК Энерго" требует от НЭК "Укрэнерго" опровержения обвинений в свою сторону относительно причин срыва балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси.

Об этом компания пишет в своем Facebook и отмечает, что ее ТЭС работают сверхурочно в последние три месяца, компенсируя простой государственных электростанций.

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"Именно благодаря сверхусилиям энергетиков и шахтеров ДТЭК Энерго, энергосистема продолжает функционировать в условиях искусственно созданного кризиса в государственной генерации", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, несмотря на энергетический кризис и рекордные цены на энергоресурсы "ДТЭК Энерго", импортировала в Украину более 300 тыс. тонн угля и в ближайшее время ожидает еще одну партию из США.

В компании подчеркнули, что воспринимают обвинения "Укрэнерго" как часть политического давления из-за того, что "ДТЭК" принципиально выступает против импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Это является попыткой переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтеров", – добавили в ДТЭК.

Что сказали в "Укрэнерго"?

Накануне, 2 ноября, Укрэнерго заявило, что именно ДТЭК является причиной активации аварийной помощи из Словакии и Беларуси, а именно дефицит мощности в Объединенной энергосистеме и в "Острове Бурштынской ТЭС" в связи с повышенной аварийностью.

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В Укрэнерго отметили задержку выхода из капитального ремонта одного из блоков ДТЭК, а также введение в состояние ремонта еще одного корпуса ДТЭК Криворожская ТЭС.

Также, по данным оператора", во вторник 2 ноября, энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" был также введен в аварийный ремонт, что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС.

Поэтому, по мнению представителей "Укрэнерго", Украина была вынуждена активировать аварийную помощь из других стран.

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А также рассказывали, сколько украинцы будут платить за свет в ноябре.