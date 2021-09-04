Поки везли – подорожчало? Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на плутанину з посилкою

Як стверджує клієнтка, коли їй відправляли посилку, вартість доставки була меншою, ніж сума, яку їй довелося заплатити

На "Нову пошту" поскаржилася клієнтка, однак, довести свою правоту ще не змогла. Колаж: "Сьогодні"

Поки "Нова пошта" доставляла клієнтці посилку – вартість за доставку нібито "збільшилася".

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Як розповіла обурена клієнтка, спочатку була інформація, що доставка відправлення обійдеться їй в 46 грн, проте, коли вона прийшла його забирати – заплатила вже 60 грн.

"Поясніть будь ласка, цю метаморфозу з ціною доставки. До Дніпра з Вінниці приїхала бандероль за 46 грн, а поки до відділення дісталася, стала коштувати 60 грн", – написала клієнтка.

Що кажуть в "Новій пошті"

Як пояснили в НП, початковий розрахунок в накладній здійснювався без урахування розмірів і вартості упаковки.

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"З початку, при створенні накладної, відправник вказав фактичну вагу документів 0,5 кг і розмір самих документів, не рахуючи розміри упаковки. Оскільки відправник сформував накладну самостійно, він не врахував ні розмір, ні вартість упаковки. Тому при фактичній відправці і виникає таке розбіжність у вартості транспортування ", – відповіли в "Новій пошті".

Міжнародні перекази Western Union

На початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:

мати при собі посвідчення особи державного зразка;

знати повне ім'я одержувача і країну призначення;

після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.

Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.