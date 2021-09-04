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Поки везли – подорожчало? Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на плутанину з посилкою

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 10:20
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Як стверджує клієнтка, коли їй відправляли посилку, вартість доставки була меншою, ніж сума, яку їй довелося заплатити
На "Нову пошту" поскаржилася клієнтка, однак, довести свою правоту ще не змогла. Колаж: "Сьогодні"
На "Нову пошту" поскаржилася клієнтка, однак, довести свою правоту ще не змогла. Колаж: "Сьогодні"

Поки "Нова пошта" доставляла клієнтці посилку – вартість за доставку нібито "збільшилася".

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Як розповіла обурена клієнтка, спочатку була інформація, що доставка відправлення обійдеться їй в 46 грн, проте, коли вона прийшла його забирати – заплатила вже 60 грн.

"Поясніть будь ласка, цю метаморфозу з ціною доставки. До Дніпра з Вінниці приїхала бандероль за 46 грн, а поки до відділення дісталася, стала коштувати 60 грн", – написала клієнтка.

Що кажуть в "Новій пошті"

Як пояснили в НП, початковий розрахунок в накладній здійснювався без урахування розмірів і вартості упаковки.

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"З початку, при створенні накладної, відправник вказав фактичну вагу документів 0,5 кг і розмір самих документів, не рахуючи розміри упаковки. Оскільки відправник сформував накладну самостійно, він не врахував ні розмір, ні вартість упаковки. Тому при фактичній відправці і виникає таке розбіжність у вартості транспортування ", – відповіли в "Новій пошті".

Міжнародні перекази Western Union

На початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:

  • мати при собі посвідчення особи державного зразка;
  • знати повне ім'я одержувача і країну призначення;
  • після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.

Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.

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