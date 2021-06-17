Плани до 2030. Україна вдвічі скоротить парникові викиди (відео)

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів про плани щодо зниження парникових газів в країні

Олег Уруський розповів про плани боротьби з викидами. Колаж: "Сьогодні"

Україна майже вдвічі скоротить рівень парникових викидів. Таких показників хочуть досягти до 2030 року.

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Про плани розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський – під час форуму інноваційних виробництв.

Еко-модернізація підприємств триватиме 12 років. Пілотний проєкт – індустріальний парк з переробки промислових відходів вже запущений в Кривому Розі. Перероблену сировину хочуть використовувати в будівництві доріг.

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"Це загальносвітовий тренд. Ми не можемо собі дозволити відставати від тих вимог, які перед нами ставить світова економіка. Щоб не опинитися на узбіччі цього процесу, ми повинні рухатися в тренді в тому, що зараз у нас вимагає світ", – сказав міністр.

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