Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Плани до 2030. Україна вдвічі скоротить парникові викиди (відео)

17 червня 2021 23:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів про плани щодо зниження парникових газів в країні

Олег Уруський розповів про плани боротьби з викидами. Колаж: "Сьогодні"

Олег Уруський розповів про плани боротьби з викидами. Колаж: "Сьогодні"

Україна майже вдвічі скоротить рівень парникових викидів. Таких показників хочуть досягти до 2030 року.

Реклама

Про плани розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський – під час форуму інноваційних виробництв.

Еко-модернізація підприємств триватиме 12 років. Пілотний проєкт – індустріальний парк з переробки промислових відходів вже запущений в Кривому Розі. Перероблену сировину хочуть використовувати в будівництві доріг.

Читайте також: Температура на планеті піднялася на 1,1 градуса: в ООН б'ють на сполох

"Це загальносвітовий тренд. Ми не можемо собі дозволити відставати від тих вимог, які перед нами ставить світова економіка. Щоб не опинитися на узбіччі цього процесу, ми повинні рухатися в тренді в тому, що зараз у нас вимагає світ", – сказав міністр.

Реклама

Раніше повідомлялося, що коронавірус не остудив планету: 2020 рік виявився одним з найспекотніших в історії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти