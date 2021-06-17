Планы до 2030. Украина вдвое сократит парниковые выбросы (видео)

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал о планах по снижению парниковых газов в стране

Олег Уруский рассказал о планах борьбы с выбросами. Коллаж: "Сегодня"

Украина почти вдвое сократит уровень парниковых выбросов. Таких показателей хотят достичь до 2030 года.

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О планах рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский – во время форума инновационных производств.

Эко-модернизация предприятий продлится 12 лет. Пилотный проект – индустриальный парк по переработке промышленных отходов уже запущен в Кривом Роге. Переработанное сырье хотят использовать в строительстве дорог.

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"Это общемировой тренд. Мы не можем себе позволить отставать от тех требований, которые перед нами ставит мировая экономика. Чтобы не оказаться на обочине этого процесса, мы должны двигаться в тренде в том, который сейчас у нас требует мир", – сказал министр.

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