План запуску 5G зірвався. Зв'язку нового покоління доведеться почекати

На впровадження і запуск технології 5G в Україні потрібні чималі бюджетні кошти

Конкурсу на частоти для 5G в 2021 році вже не буде / Фото: Сьогодні, REUTERS/Denis Balibouse

Впровадження технології 5G в Україні перенесли – перший тендер на користування радіочастотами оголосять в лютому 2022 року. Раніше планувалося, що тендер відбудеться вже в жовтні 2021 року, але цього року не вистачило бюджетних коштів. У підсумку весь затверджений в минулому році план впровадження технології тепер зірваний.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України.

Йдеться про проведення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у діапазонах 700 МГц і 3400-3800 МГц. Крім цього, повинні бути проведені спеціальні дослідження.

Планувалося, що на реалізацію програми в 2021-2023 роках виділять 4,6 млрд гривень, однак ці кошти так і не були передбачені.

Як планувався запуск 5G

Товарний знак для надання послуг зв'язку "5G" зареєстрований в Україні ще з 2010 року. Реєстрація діє до 2030 року.

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У 2020 році Кабмін схвалив перший докладний план впровадження технології 5G в Україні. Він передбачав, що 5G запуститься вже в 2022 році. Терміни виконання були такими:

листопад 2020 року – аналіз радіочастот;

грудень 2020 року – визначення вартості;

червень-серпень 2021 – зміна вартості ліцензій;

жовтень 2021 – оголошення конкурсу;

грудень 2021 – передача частот;

2022 рік – початок використання.

Очевидно, що цей план вже зірваний, адже між проведенням перших тендерів і запуском технології повинно пройти як мінімум кілька місяців.

Навіщо потрібна зв'язок 5G

5G – це п'яте покоління мобільного зв'язку. Теоретично мережу 5G може передавати дані в 100 разів швидше, ніж це робить мережу 4G.

Але мобільні оператори впевнені: 5G не потрібен простим українцям. Ця технологія призначена для промисловості і може оживити вітчизняну економіку, вважають фахівці.

"5G відкриває унікальні можливості для абсолютно нових технологій і рішень, які будуть виявляти себе в абсолютно різних сферах життя: комунікації, медицина, логістика, безпека," розумне місто ", розваги та багато іншого. Для того, щоб дивитися відео на YouTube, ділитися фото в месенджерах, влаштовувати онлайн-стрім або відео-конфренції якісного 4G більш ніж достатньо. Технологія 5G – промислова, вона може вплинути на розвиток багатьох галузей економіки ", – пояснювали сайту "Сьогодні" в компанії lifecell.

Нагадаємо, в 2020 році Україною прокотилася хвиля протестів проти запуску 5G . Через дезінформації та маніпуляцій в інформаційному просторі люди злякалися нібито негативного впливу цієї технології на здоров'я.

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Раніше ми перевірили, як зв'язок 5G впливає на кров людини. Про інші міфи та "лякалки" дізнавайтеся з відео: