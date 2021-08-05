План запуска 5G сорвался. Связи нового поколения придется подождать

На внедрение и запуск технологии 5G в Украине требуются немалые бюджетные средства

Конкурса на частоты для 5G в 2021 году уже не будет / Фото: Сегодня, REUTERS/Denis Balibouse

Внедрение технологии 5G в Украине перенесли – первый тендер на пользование радиочастотами объявят в феврале 2022 года. Ранее планировалось, что тендер состоится уже в октябре 2021 года, но в этом году не хватило бюджетных средств. В итоге весь утвержденный в прошлом году план внедрения технологии теперь сорван.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Речь идет о проведении лицензий на пользование радиочастотным ресурсом в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц. Кроме этого, должны быть проведены специальные исследования.

Планировалось, что на реализацию программы в 2021-2023 годах выделят 4,6 млрд гривен, однако эти средства так и не были предусмотрены.

Как планировался запуск 5G

Товарный знак для оказания услуг связи "5G" зарегистрирован в Украине еще с 2010 года. Регистрация действует до 2030 года.

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В 2020 году Кабмин одобрил первый подробный план внедрения технологии 5G в Украине. Он предусматривал, что 5G запустится уже в 2022 году. Сроки выполнения были такими:

ноябрь 2020 – анализ радиочастот;

декабрь 2020 – определение стоимости;

июнь-август 2021 – изменение стоимости лицензий;

октябрь 2021 – объявление конкурса;

декабрь 2021 – передача частот;

2022 год – начало использования.

Очевидно, что этот план уже сорван, ведь между проведением первых тендеров и запуском технологии должно пройти как минимум несколько месяцев.

Зачем нужна связь 5G

5G – это пятое поколение мобильной связи. Теоретически сеть 5G может передавать данные в 100 раз быстрее, чем это делает сеть 4G.

Но мобильные операторы уверены: 5G не нужен простым украинцам. Эта технология предназначена для промышленности и может оживить отечественную экономику, считают специалисты.

"5G открывает уникальные возможности для абсолютно новых технологий и решений, которые будут проявлять себя в совершенно разных сферах жизни: коммуникации, медицина, логистика, безопасность, "умный город", развлечения и многое другое. Для того, чтобы смотреть видео на YouTube, делиться фото в мессенджерах, устраивать онлайн-стримы или видео-конфренции качественного 4G более чем достаточно. Технология 5G — промышленная, она может повлиять на развитие многих отраслей экономики", – объясняли сайту "Сегодня" в компании lifecell.

Напомним, в 2020 году по Украине прокатилась волна протестов против запуска 5G. Из-за дезинформации и манипуляций в информационном пространстве люди испугались якобы негативного влияния этой технологии на здоровье.

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Ранее мы проверили, как связь 5G влияет на кровь человека. О других мифах и "страшилках" узнавайте из видео: