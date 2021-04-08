Працевлаштування під час локдауну – де знайти роботу, якщо звільнили або не платять зарплату

За якими спеціальностями є вакансії, де платять більше грошей, чи можна влаштуватися на віддалену роботу чи на пару годин

Черговий локдаун, який вже оголошено в Києві з 5 квітня і який загрожує іншим регіонам з "червоної зони", може ще більше погіршити ситуацію на ринку праці. І хоча він вже навряд чи стане такою несподіванкою і потрясінням для бізнесу, як рік тому, багато українців знову побоюються звільнень і втрати заробітку.

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Які тенденції зараз спостерігаються на ринку праці? Де можна заробити і на які зарплати можуть розраховувати претенденти? Сайт "Сьогодні" розпитав про це експертів з працевлаштування.

Поки більше шукають підробіток

У порівнянні з першим локдауном, який був рік тому, зараз проблема працевлаштування, схоже, стоїть не так гостро. За даними сайту з пошуку роботи Jooble, кількість пошукових запитів про роботу поки на 10% нижче показника березня 2020 року. Можливо, це пояснюється тим, що регіони намагаються уникати повного закриття бізнесу, як це було навесні 2020-го. Однак очікування людей не найоптимістичніші.

"Люди розуміють, що вони в будь-який момент можуть опинитися в ситуації, коли їх роботодавець змушений буде припинити роботу і відправити працівників додому через обмеження. Тому особливим попитом стали користуватися пропозиції про роботу з дистанційною, частковою або тимчасовою зайнятістю", – говорить керівниця по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.

За її словами, особливо зріс попит на роботу з погодинною оплатою. Люди вважають за краще отримувати зароблені гроші щодня або хоча б раз на тиждень.

"Представники робітничих професій зазвичай не мають значних фінансових заощаджень та відчувають потребу в заробітку особливо гостро", – пояснює Олена Кірільєвніна.

Які професії найбільш затребувані

Аналітики "OLX Робота" провели дослідження, яке показало, що багато робітничих спеціальностей не бояться локдауну. Вони були затребувані минулої весни, і зараз також є багато пропозицій за такими спеціальностями.

На першому місці серед таких спеціальностей – робота водієм. З початку року на сайті olx.ua розміщено понад 9 тисяч таких вакансій. Середня зарплата водія, яку обіцяють, зараз становить 19 тис. грн. Це на 1 тис. грн більше, ніж пропонували торік. Причому професія водія була найбільш популярною і в період весняного локдауну в 2020 році, зазначають аналітики. На другому місці в рейтингу професій, за якими зараз можна влаштуватися на роботу, – професія продавця. Зараз тільки на цьому сайті є 8,9 тис. таких пропозицій. Середня зарплата, на яку можна розраховувати, – 9500 грн в місяць. Як і минулого року, в трійці найпопулярніших робітничих професій – вантажники. Таких вакансій близько 3 тисяч. Працедавці готові платити за таку роботу в середньому 10,2 тис. гривень.

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За даними "OLX Робота", під час локдауну претендентам також є сенс звернути увагу на вакансії кур'єрів, касирів, комплектувальників замовлень, операторів call-центру (віддалено).

"Карантин змінив ринок праці. За даними Держстату, в 2020 році було зафіксоване безробіття на рівні 9%. Кожен п'ятий безробітний не міг знайти роботу протягом року. Черговий локдаун, який почався у Києві і, ймовірно, потім буде запроваджений у всій країні, може негативно вплинути на ці показники. Однак зараз на ринку праці є чимало працедавців, які пропонують вакансії, що не бояться обмежень. Серед них багато пропозицій і робочих спеціальностей, які часто не вимагають спеціальних знань або досвіду і водночас пропонують гідну оплату праці. Є робота на повний робочий день, є часткова зайнятість. Кожен претендент зможе вибрати оптимальний варіант", – говорить керівник напрямку OLX Робота в Україні Марія Абдулліна .

Наводимо список найбільш затребуваних спеціальностей за рейтингом зарплат.

Сайт Jooble також наводить дані про найбільш затребувані спеціальності. Перш за все, це робота таксистами або кур'єрами. Причому за цими спеціальностями багато і вакансій, і пошукових запитів з боку здобувачів, які розглядають таку роботу або як тимчасовий підробіток, на кілька годин в день, або як додаткову постійну роботу – наприклад, на вихідні.

Також багато варіантів роботи охоронцями, вантажниками, менеджерами з продажу, продавцями-консультантами, продавцями в супермаркети і на ринки, мерчендайзерами в магазини, швачками, різними фахівцями з обслуговування авто – автоелектрик, автослюсар, автомеханік.

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Цікаво, що, незважаючи на карантин і пов'язані з ним обмеження, на сайтах з працевлаштування є багато вакансій і для готельно-ресторанної галузі.

"Підприємства готуються до літнього туристичного сезону, навіть якщо він буде нестабільним і з жорсткими обмеженнями. Тому зараз збільшується кількість вакансій кухарів, офіціантів, барист, барменів, прибиральників", – зазначає Олена Кірільєвніна.

За якими спеціальностями можна працювати віддалено

Багато підприємств через карантин змінили формат роботи і тепер пропонують працівникам працювати з дому, кажуть експерти. Зокрема, в березні на "OLX Робота" тільки для Києва з'явилося більше 2 тисяч нових вакансій з варіантами віддаленої роботи.

На сайті Jooble також фіксують багато пропозицій про віддалену роботу. Зокрема, операторами колл-центрів, перекладачами, репетиторами з іноземних мов та інших шкільних предметів, адміністраторами інтернет-магазинів, диспетчерами служб таксі і т.п.

Мати роботу під час карантину – це тільки половина успіху, адже до роботи потрібно ще дістатися, а під час локдауну це зовсім непросто. Як кияни вирішували цю проблему в перший день нового локдауну – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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