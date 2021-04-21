"Пограбування" в законі: банки без дозволу стягнуть борги з рахунків українців

Якщо у боржника мало грошей на рахунку – його буде заблоковано до погашення заборгованості

Маєте борги – очікуйте зняття коштів з картки. Банки приєднаються до автоматизованої системи арешту рахунків, де зазначені всі ваші фінансові гріхи. За які борги можуть заблокувати вашу картку та чи можна потім відновити доступ?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Дарина Трунова.

Колишній чоловік Ольги Матвієнко – Олександр – перші роки після розлучення платив аліменти на утримання спільних неповнолітніх дітей, а потім припинив. Тож з 2016 року набігло близько 300 тисяч гривень. Офіційно він начебто був працевлаштований на якійсь фірмі менеджером із зарплатою у 1200 гривень, тому сплачував на двох дітей 414 гривень.

Відео: Сьогодні

Як пояснив сам боржник Олександр Пастушенко, він не сплачує аліменти, тому що має суперечності з колишньою дружиною.

А ще, каже, ніде не працює, тож аліментів брати просто нема з чого. Та суд усе ж зобов'язав чоловіка погасити борг. Тож якщо зараз на банківських рахунках Олександра була б навіть частина грошей, що винен – списали б. Все завдяки новій автоматизованій системі, яку запровадив Мін'юст. Працює вона так: щойно виконавча служба повідомляє банкам про борг, ті у лічені години можуть заарештувати рахунок. До системи вже під'єдналися сім банків. Інші – у тестовому режимі.

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Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко пояснює:

"Номери рахунків, сума залишків, факт наявності рахунків, банки, що підключені до автоматичної системи, повідомляють Міністерству юстиції в електронному вигляді за системою електронної взаємодії. Так само буде відбуватися і списання цих коштів після того, як вони будуть знайдені і заарештовані. Що в десятки разів пришвидшить процес виконання по стягненням: штрафи, аліменти".

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Арешт і списання коштів – такі випадки є, бо деякі банки вже рік працюють за системою. Так було з дружиною Андрія. Її рахунок заблокували через несплату штрафу за перевищення швидкості. Повідомлення про стягнення надходило за місцем реєстрації, де вона тимчасово не проживає. Тож про борг навіть і не знала, однак картку заблокували.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас розповів:

"Ти відкриваєш мобільний додаток – на повний екран повідомлення, що ваші кошти заблоковані відповідно до такого от виконавчого провадження. Номер телефону виконавця, і ви можете сконтактувати, щоб погасити цей борг. Ми погасили і в дуже короткий термін було знято всі ці санкції і фактично розблоковано всі рахунки".

Незаконно та без підстави ніхто стягувати грошей не буде, кажуть у банках.

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Представник банку Олександр Жильцов каже, що клієнти можуть звернутися у державну виконавчу службу для з’ясування обставин. Але зазвичай клієнти самі чудово знають, за який саме штраф відбувається блокування.

Та юристи побоюються, що кошти можуть стягнути різні банки одночасно.

Юрист Михайло Ілляшев припускає:

"Один і той самий борг буде списуватись паралельно в деяких місцях. Можливо, ви сплатили штраф, а паралельно з вас його стягнули. В даному випадку відповідальність буде нести стягувач. Той, хто ініціював процедуру стягнення заборгованості. Якщо помилився банк, тоді банк може стати відповідальним".

Якщо ваші банківські картки раптом заблокували або навіть списали з рахунку кошти – радше за все, ви боржник. Аби цього уникнути, треба вчасно оплачувати податки, комуналку, штрафи, аліменти та вносити кошти за кредитом. І періодично перевіряти себе у реєстрі боржників. Це можна зробити навіть з телефону. Найбільші суми заборгованості в українців – з податків, кредитів, штрафів та комуналки.

Нагадаємо, в Україні хочуть збільшити розмір аліментів, змінивши спосіб стягнення боргів.

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Також повідомлялося, що Верховна Рада ввела обов'язкову індексацію розміру аліментів.

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