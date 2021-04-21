"Ограбление" в законе: банки без разрешения спишут долги со счетов украинцев

Если у должника мало денег на счету – его заблокируют до погашения задолженности

Есть долги – ждите снятия средств с карточки. Банки присоединятся к автоматизированной системе ареста счетов, где указаны все ваши финансовые грехи. За какие долги могут заблокировать вашу карточку и можно ли потом восстановить доступ?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Дарья Трунова.

Бывший муж Ольги Матвиенко – Александр – первые годы после развода платил алименты на содержание общих несовершеннолетних детей, а потом прекратил. Поэтому с 2016 года набежало около 300 тысяч гривен. Официально он якобы был трудоустроен на какой-то фирме менеджером с зарплатой в 1200 гривен, поэтому платил на двух детей 414 гривен.

Видео: Сегодня

Как объяснил сам должник Александр Пастушенко, он не платит алименты, поскольку имеет противоречия с бывшей супругой.

А еще, говорит, нигде не работает, поэтому алименты брать просто не от куда. Но суд все же обязал мужчину погасить долг. Поэтому если бы сейчас на банковских счетах Александра была бы даже часть денег, которые задолжал – списали бы. Все благодаря новой автоматизированной системе, которую ввел Минюст. Работает она следующим образом: как только исполнительная служба сообщает банкам о долге, те в считанные часы могут арестовать счет. В систему уже в объединились семь банков. Остальные – в тестовом режиме.

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Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко объясняет:

"Номера счетов, сумма остатков, факт наличия счетов, банки, подключенные к автоматической системе, сообщают Министерству юстиции в электронном виде по системе электронного взаимодействия. Так же будет происходить и списание этих средств после того, как они будут найдены и арестованы. В десятки раз ускорится процесс выполнения по взысканиям – штрафам, алиментам".

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Арест и списание средств – такие случаи имеются, потому что некоторые банки уже год работают по системе. Так было с супругой Андрея. Ее счет заблокировали за неуплату штрафа за превышение скорости. Сообщение о взыскании поступало по месту регистрации, где она временно не проживает. Поэтому о долге даже не знала, однако карточку заблокировали.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказал:

"Ты открываешь мобильное приложение – во весь экран сообщение, что ваши средства заблокированы согласно такому-то исполнительному производству. Номер телефона исполнителя, и вы можете связаться, чтобы погасить данный долг. Мы погасили, и в очень короткий срок были сняты все эти санкции и фактически разблокированы все счета".

Незаконно и без оснований никто взимать деньги не будет, говорят в банках.

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Представитель банка Александр Жильцов говорит, что клиенты могут обратиться в государственную исполнительную службу для выяснения обстоятельств. Но обычно клиенты сами прекрасно знают, за какой именно штраф происходит блокировка.

Но юристы опасаются, что средства могут взыскать разные банки одновременно.

Юрист Михаил Ильяшев предполагает:

"Один и тот же долг будет списываться параллельно в некоторых местах. Возможно, вы оплатили штраф, а параллельно с вас его сняли. В этом случае ответственность будет нести взыскатель. Тот, кто инициировал процедуру взыскания задолженности. Если ошибся банк, тогда банк может стать ответственным".

Если ваши банковские карточки вдруг заблокировали или даже списали со счета средства – скорее всего, вы должник. Чтобы этого избежать, нужно вовремя оплачивать налоги, коммуналку, штрафы, алименты и вносить средства по кредиту. И периодически проверять себя в реестре должников. Это можно сделать даже с телефона. Самые большие суммы задолженности украинцев – по налогам, кредитам, штрафам и коммуналки.

Напомним, в Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взимания долгов.

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Также сообщалось, что Верховная Рада ввела обязательную индексацию размера алиментов.

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