Обшуки для галочки? Коболєв пояснив, чому проти нього відкрили справу

Колишній глава "Нафтогазу" про справу про незаконне відчуження газу у 2020 році

Коболєв назвав причину обшуків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що ГБР досі не вручило йому підозру у справі щодо незаконного відчуження природного газу на 2,2 млрд гривень у 2020 році.

Про це колишній керівник компанії, будинок якого правоохоронці обшукали першого дня лютого, заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Реклама

" Підозр не вручено, хоча якщо почитати саму ухвалу суду – мене в ньому, фактично, визнали підозрюваним. Це такий трюк, що з одного боку дозволяє слідчим отримувати доступ і до інших речей, а з іншого – формально уникати процесуально принципового аспекту який, наприклад , відраховує певний час, протягом якого справу потрібно закривати чи передавати до суду " , – сказав Коболєв.

За його словами, кримінальну справу проти нього та наглядової ради НАК "Нафтогазу" завели спеціально, щоб відповісти на увагу від плачевного стану компанії.

"Компанія з головного донора держбюджету перетворилася на дотаційну "чорну дірку". Про що свідчить лист навіть самого керівника компанії, який написав: на наших рахунках було 2 млрд доларів, їх більше немає, дайте ще 5 мільярдів грн", – зазначив екс-голова "Нафтогазу" .

Реклама

При цьому Коболєв назвав ознаку, яка, на його думку, вказує на політично вмотивованість справи.

"Зі мною допитів не було, з незалежними членами наглядової ради теж. І приходити до мене з обшуками – дуже дивно, я не є працівником "Нафтогазу". Було б логічно запросити мене, членів наглядової ради, перевірити, що вони думають", – додав він .

У чому справа?

ГБР 1 лютого провела обшуки у всього колишнього керівництва НАК "Нафтогаз", а також керівників приватних підприємств. Їх підозрюють у незаконному відчуженні природного газу на 2,2 млрд. гривень у 2020 році.

Реклама

Правоохоронці перевіряли інформацію про те, чи правомірно "Нафтогаз" провів повернення боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому. Тоді це називали справою "газу Жеваго".

За інформацією ГБР, тодішнє керівництво компанії подало документи на укладання мирової угоди, хоча не мало для цього ні повноважень, ні підстав.

Сам Коболєв запевняв, що "Нафтогаз" та "Укртрансгаз", навпаки, змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд грн.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Коболєв заявляв, що ГБР просило його не повертатися в Україну.