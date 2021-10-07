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Потрібно мотивувати людей: чому Україна не може перейти до накопичувальної системи пенсій

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 06:30
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Міністр економіки розповів про своє ставлення до пенсійної реформи
Коли Україна перейде на накопичувальну систему пенсій
Коли Україна перейде на накопичувальну систему пенсій / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсійна реформа – є найскладнішою для України і потребує вирішення на рівні держави, а бізнес і громадяни ще не готові нести на собі додатковий тягар.

Про це заявив міністр економіки Сергій Марченко у інтерв’ю РБК-Україна.

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Міністр наголосив, що він виступає за пенсійну реформу і перехід до накопичувальної системи, але запропоновані моделі несуть великі втрати для бюджету.

"І наразі активно намагаюся сформулювати таку пропозицію щодо пенсійної реформи, яка б запустила мотивацію людей накопичувати. Ми наразі не самотні у цьому питанні, це проблема всіх країн через демографічну ситуацію", – сказав Марченко.

За його словами, бізнес і громадяни не готові зрозуміти ситуацію і нести додатковий тягар пенсійної реформи.

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Очільник Міністерства наголосив, що варіант запровадження реформи за рахунок ЄСВ також несе великі втрати для бюджету.

"Питання у тому, як це спланувати, щоб це можна було впровадити з 2023-го або 2024 року. Тут я намагаюся знайти механізми, дискутую і з Мариною Лазебною, і з Галиною Третьяковою, і в цілому з ринком", – розповідає політик.

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На думку Марченка, перекіс між кількістю пенсіонерів і тих, хто працює, буде збільшуватись постійно, якщо не мотивувати нинішнє покоління накопичувати.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає відсутність в Україні пенсійної реформи економічним злочином.

Експерт Виконавчого комітету Національної Ради реформ Данило Монін вважає, що через якийсь час людям буде ні з чого платити пенсії і солідарна система не діє за нинішньої демографії.

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