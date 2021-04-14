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Новий законопроєкт про екоінспекцію – це інструмент корупційного тиску на бізнес, – екологи

14 квітня, 12:10

Ірина Ненько Ірина Ненько

Законопроєкт дає широкі повноваження екоінспекторам і не передбачає відповідальність за зловживання, кажуть екологи

Законопроєкт про екоконтроль (№3091) надмірно розширює повноваження екоінспекції, що може призвести до збільшення корупції в екосфері і посилення тиску на бізнес, тому потребує доопрацювання. Про це розповіли екологи в коментарі "Сегодня".

За словами президента Професійної асоціації екологів Людмили Циганок, законопроєкт наділяє екоінспекторів безпідставно широкими повноваженнями, що має у собі корупційні ризики. Водночас будь-яка відповідальність за зловживання з боку інспектора не передбачена, пише "Politeka".

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"В умовах тотальної корупції, яка є тепер у сфері екології, це визначальний ризик, на наш погляд. І ми побоюємося, що корупція в екологічній системі нікуди не дінеться, а буде квітнути і далі. Якщо не будуть передбачені запобіжники, ми отримаємо ще один меч, занесений над економікою, а довкілля від цього ніяк не виграє", – сказала Циганок.

Своєю чергою народний депутат Сергій Шахов підкреслив: прийняття законопроєкту в запропонованій редакції і надання екоінспекції надлишкових прав призведе до посилення тиску на бізнес і здатне дестабілізувати роботу промислових підприємств.

"Новий закон і реформування екологічної галузі вкрай потрібні. Але слід дуже уважно ставитися до цього питання. Адже державний природоохоронний контроль за багато років повністю себе дискредитував і загруз у корупції. Потрібно не допустити того, щоб екоінспекція мала необмежені можливості для тиску на бізнес. Слід проконтролювати, щоб перевірки, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль, не призводили до зупинки промисловості", – підкреслив Шахов.

Раніше президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль (№3091), можуть призвести до зупинки промисловості, тому що умови перевірок дають необмежені можливості екоінспекторам для тиску на бізнес.

Своєю чергою гендиректор УНПА" Укркокс " Анатолій Старовойт вважає, що прийняття законопроєкту про екологічний контроль може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.

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