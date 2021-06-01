НКРЕКП прагне зберегти імпорт струму з Росії і Білорусі, – Буймістер

Нардеп вважає, що залежність від імпорту в опалювальний сезон унеможливлює інтеграцію України в єдину енергосистему ЄС

Національний регулятор НКРЕКП зацікавлений в тому, щоб у наступний опалювальний сезон Україна імпортувала електричну енергію з Росії і Білорусі. Про це заявила народний депутат ("Слуга Народу") Людмила Буймістер, повідомляє "Обозреватель".

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"Регулятор знає, що нам знадобиться імпорт струму, скоріш за все, в наступному опалювальному сезоні. Але розписується у власній неспроможності. 1 жовтня, яке регулятор фактично заклав у своєму рішенні, означає, що вони навіть не роблять публічних заяв про те, що вони будуть прагнути зменшувати обсяги технічно необхідного імпорту для балансування нашої енергосистеми", – зазначила нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

Залежність від імпорту в опалювальний сезон робить неможливою інтеграцію України до єдиної енергосистеми ЄС.

"Ми точно будемо вимагати заяв дуже рішучих щодо повного обмеження імпорту з Росії та Білорусі. Тому що це запорука того, чи приєднаємося ми до європейської енергомережі, як ми це публічно заявляємо, що ми туди прагнемо", – додала нардеп.

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Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт лише на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

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Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчила зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винна генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.