Українська
$ 27,47
33,51
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

НКРЭКУ стремится сохранить импорт тока из России и Беларуси, – Буймистер

1 июня, 18:10

Ирина Ненько Ирина Ненько

Нардеп считает, что зависимость от импорта в отопительный сезон делает невозможной интеграцию Украины в единую энергосистему ЕС

Национальный регулятор НКРЭКУ заинтересован в том, чтобы в следующий отопительный сезон Украина импортировала электрическую энергию из России и Беларуси. Об этом заявила народный депутат ("Слуга народа") Людмила Буймистер, сообщает "Обозреватель".

Реклама

"Регулятор знает, что нам понадобится импорт тока, скорее всего, в следующем отопительном сезоне. Но расписывается в собственной несостоятельности. 1 октября, которое регулятор фактически заложил в своем решении, означает, что они даже не делают публичных заявлений о том, что они будут стремиться уменьшать объемы технически необходимого импорта для балансировки нашей энергосистемы", – отметила нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Зависимость от импорта в отопительный сезон делает невозможной интеграцию Украины в единую энергосистему ЕС.

"Мы точно будем требовать заявлений очень решительных относительно полного ограничения импорта из России и Беларуси. Потому что это залог того, присоединимся ли мы к европейской энергосети, как мы это публично заявляем, что мы туда стремимся", - добавила нардеп.

В тренде
В Украине с 1 июня пересчитали пенсии: кто получит доплаты

Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, предусматривающий запрет как минимум до конца 2021 года.

Реклама

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар
Доллар "сделал горку" – ждать ли пике в июнеФинансы
Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странах
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странахЭкономика
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономныхЭкономика
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)Экономика
Беларусь остановила поставки бензина в Украину? Что произошло на самом деле
Беларусь остановила поставки бензина в Украину? Что произошло на самом делеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять