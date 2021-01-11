НКРЕКП ухвалює неприпустимі рішення у сфері "зеленої" енергетики, – директорка Європейсько-українського енергетичного агентства

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, посилюють кризу в галузі "зеленої" енергетики, оскільки зупиняють її фінансування, заявила на брифінгу в Центрі Разумкова директорка Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Олександра Гуменюк, пише "Гордон" із посиланням на Politeka.

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Експертка нагадала про намір регулятора заборонити державному підприємству "Гарантований покупець" розрахунки за "зелену" електроенергію з тих грошей, які він одержить від компанії НЕК "Укренерго".

"На нашу думку, є вкрай неприпустимим, щоб НКРЕКП прийняв рішення щодо заборони отримання цих коштів сектором відновлюваної енергетики", – сказала Гуменюк.

Коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду підписував меморандум з інвесторами, він дав згоду, що, крім зниження "зеленого" тарифу уряд України вживе заходів для фінансової стабілізації галузі, зазначила вона. З 1 серпня 2020 року із "зеленою" генерацією мали розраховуватися на 100% за вироблену енергію, також планували повернення накопичених боргів за графіком: 40% від накопиченого боргу 22 млрд грн мали повернути наприкінці 2020 року.

"Серед джерел повернення такого боргу було прописано декілька шляхів. Один із них – випуск облігацій, другий – отримання кредитних коштів "Укренерго" під державні гарантії", – підкреслила директорка ЄУЕА.

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Грошей на випуск держоблігацій у бюджет на цей рік не заклали, а держгарантії для кредиту "Укренерго" Кабмін погодив, нагадала вона.

"Тобто підґрунтя і передумови були спрямовані на те, що в усіх пояснювальних записках було вказано, що кошти "Укренерго" були направлені на погашення боргів "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем". У свою чергу "Гарантований покупець" має направити кошти, залучені "Укренерго", для погашення боргу перед відновлюваною енергетикою", – пояснила Гуменюк.

Нацкомісія на останньому засіданні перенесла обговорення питання про заборгованість перед "зеленою" генерацією. За словами голови комісії Валерія Тарасюка, проєкт постанови був у відкритому доступі для громадського обговорення всього один день, а за законом необхідно на це виділити щонайменше три робочі дні.

Напередодні засідання НКРЕКП бізнес-спільноти та асоціації інвесторів у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) виступили проти запропонованого проєкту рішення. Вони наполягали, що завдяки виділеним коштам необхідно погасити 40% боргів перед ВДЕ на загальну суму приблизно 9 млрд грн.

Агентство зазначає, що в засіданні НКРЕКП узяла участь група нардепів і представників інвесторів у ВДЕ, вони закликали комісію утриматися від ухвалення рішення, "що завдає, на їхню думку, шкоди інвестиційному клімату України та ставить під загрозу розвиток відновлюваної енергетики".

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1 серпня 2020 року набув чинності закон №810-IX, він передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за "небаланси" для виробників "чистої" електроенергії із 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи допоможуть економити державі 7 млрд грн щорічно, вважають автори документа. Закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі 2020 року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% – у 2021 році.

Меморандум між урядом та інвесторами у ВДЕ передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію починаючи із серпня 2020 року.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд планував у четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів, писала "Енергореформа".

10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику, зазначало агентство "РБК-Україна".

Міністерство енергетики України пропонувало доповнити проєкт державного бюджету на 2021 рік пунктом про виділення коштів у розмірі 11,55 млрд грн для фінансової підтримки ДП "Гарантований покупець", щоб підприємство мало можливість здійснювати оплату за вироблену "зелену" електроенергію.

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Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не було, у проєкт державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

6 жовтня минулого року провідні асоціації ПДЕ написали листа прем'єр-міністру Денисові Шмигалю і повідомили, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язань щодо погашення боргів перед ними, писав "Укррудпром".

29 жовтня інвестори знову написали прем'єру. Вони нагадали, що поновна енергетика у 2019 році заплатила до державного та місцевих бюджетів 19,77 млрд грн податків, із яких 6,17 млрд грн податку на прибуток і 11,68 млрд грн ПДВ. Вони зазначили, що це значно більше, ніж податки, сплачені разом ДП "НАЕК "Енергоатом" і ЗАТ "Укргідроенерго", і втричі більше за сплачені тепловими електростанціями.

"Укррудпром" проаналізував судовий реєстр і з'ясував, що станом на 7 жовтня компаній, які подали позови до ДП "Гарантований покупець", було вже більше ніж 50, загальна сума збитку за позовними заявами вже перевищила 630 млн грн.

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