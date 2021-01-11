НКРЭКУ принимает недопустимые решения в сфере "зеленой" энергетики, – директор Европейско-украинского энергетического агентства

Решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, усугубляют кризис в отрасли "зеленой" энергетики, так как останавливают ее финансирование, заявила на брифинге в Центре Разумкова директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Александра Гуменюк, пишет "Гордон" со ссылкой на Politeka.

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Эксперт напомнила о намерении регулятора запретить государственному предприятию "Гарантированный покупатель" расчеты за "зеленую" электроэнергию из тех денег, которые оно получит от компании НЭК "Укрэнерго".

"По нашему мнению, является крайне недопустимым, чтобы НКРЭКУ принял решение о запрете получения этих средств сектором возобновляемой энергетики", – сказала Гуменюк.

Когда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства подписывал меморандум с инвесторами, он дал согласие, что, кроме снижения "зеленого" тарифа, правительство Украины примет меры для финансовой стабилизации отрасли, отметила она. С 1 августа 2020 года с "зеленой" генерацией должны были рассчитываться на 100% за произведенную энергию, также планировался возврат накопленных долгов по графику: 40% от накопленного долга в 22 млрд грн должны были вернуть в конце 2020 года.

"Среди источников возврата такого долга было прописано несколько путей. Один из них – выпуск облигаций, второй – получение кредитных средств "Укрэнерго" под государственные гарантии", – подчеркнула директор ЕУЭА.

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Деньги на выпуск гособлигаций в бюджет на этот год не заложили, а госгарантии для кредита "Укрэнерго" Кабмин согласовал, напомнила она.

"То есть подоплека и предпосылки были направлены на то, что во всех пояснительных записках было указано, чтобы средства "Укрэнерго" были направлены на погашение долгов "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем". В свою очередь "Гарантированный покупатель" должен направить средства, привлеченные "Укрэнерго", для погашения долга перед возобновляемой энергетикой", – пояснила Гуменюк.

Нацкомиссия на последнем заседании перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед "зеленой" генерацией. По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, проект постановления был в открытом доступе для общественного обсуждения всего один день, а по закону необходимо на это выделить не менее трех рабочих дней.

Накануне заседания НКРЭКУ бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) выступили против предложенного проекта решения. Они настаивали, что за счет выделенных денег необходимо погасить 40% долгов перед ВИЭ на общую сумму около 9 млрд грн.

Агентство отмечает, что в заседании НКРЭКУ приняли участие ряд нардепов и представителей инвесторов в ВИЭ, они призвали комиссию воздержаться от принятия решения, "наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящего под угрозу развитие возобновляемой энергетики".

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1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

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По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд грн налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

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