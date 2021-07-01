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НКРЕКП відмовляється припинити махінації трейдерів – ексміністр енергетики

1 липня 2021 15:40

Ірина Ненько Ірина Ненько

Юрій Продан наголосив, що НКРЕКП на сьогодні втратила контроль над ситуацією на енергоринку

/ Фото: Flickr

Енергетичний регулятор НКРЕКП відмовляється припинити махінації трейдерів, які вимивають кошти з енергоринку.

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Про це заявив ексміністр енергетики Юрій Продан, передає "Politeka".

"Те, що зараз відбувається з вимиванням коштів через трейдерів – то комісія зовсім на це не реагує. Це відбувається у всіх на очах. Хоча комісія може запросто цю ситуацію врегулювати: запросити трейдера на відкрите засідання і показати, як заробляються кошти. Комісія знає, що робити, але нічого не робить, аби припинити цю безглузду роботу трейдерів на ринку електричної енергії", - заявив Продан під час дискусії в Energy Club.

Ексміністр наголосив, що НКРЕКП на сьогодні втратила контроль над ситуацію на енергоринку.

"Зі сторони регулятора немає на сьогодні контролю за використанням коштів, які надходять до енергетики. Поки не буде наладжений контроль НКРЕКП над використанням енергетичної галузі, ніякого ефективного використання коштів не буде", – наголосив Продан.

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Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

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