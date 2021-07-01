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НКРЭКУ отказывается прекратить махинации трейдеров, – экс-министр энергетики

1 июля 2021 15:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

Юрий Продан подчеркнул, что НКРЭКУ на сегодня потеряла контроль над ситуацией на энергорынке

/ Фото: Flickr

Энергетический регулятор НКРЭКУ отказывается прекратить махинации трейдеров, которые вымывают средства из энергорынка.

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Об этом заявил экс-министр энергетики Юрий Продан, передает "Politeka".

"То, что сейчас происходит с вымыванием средств через трейдеров – то комиссия совсем на это не реагирует. Это происходит у всех на глазах. Хотя комиссия может запросто эту ситуацию урегулировать: пригласить трейдера на открытое заседание и показать, как зарабатываются средства. Комиссия знает, что делать, но ничего не делает, чтобы прекратить эту бессмысленную работу трейдеров на рынке электрической энергии", – заявил Продан во время дискуссии в Energy Club.

Экс-министр подчеркнул, что НКРЭКУ на сегодня потеряла контроль над ситуацией на энергорынке.

"Со стороны регулятора нет на сегодня контроля за использованием средств, которые поступают в энергетику. Пока не будет налажен контроль НКРЭКУ над использованием энергетической отрасли, никакого эффективного использования средств не будет", – подчеркнул Продан.

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Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

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